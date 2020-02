Jiří Pospíšil (TOP 09), šéf zastupitelského klubu Spojených sil pro Prahu, podává neadresné trestní oznámení s cílem prověřit administraci dotačního programu Evropské unie na podporu inovativních podnikatelských projektů, tzv. pražských voucherů. Pospíšil upozornil, že v první výzvě dokázal magistrátní odbor projektového řízení rozdělit jen přes dva miliony korun, přičemž náklady na administrativu a propagaci přesáhly 16 milionů.

Jiří Pospíšil. | Foto: Deník / Martin Divíšek

„Vyšetřování by mělo zjistit, jestli šlo v uvozovkách jen o špatné hospodaření anebo to naplňuje skutkovou podstatu trestného činu,“ řekl politik, podle kterého by teoreticky mohlo jít o prohřešek proti finančním zájmům EU či proti principům řádného hospodaření.