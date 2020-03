Senioři mají přednost i u České pošty. Kvůli ohrožení koronavirem jim pošťáci důchody doručují domů. Nemají ale již čas na roznášení doporučených listovních zásilek.

I v tomto případě je třeba dodržovat dvoumetrový odstup. Důchodce by měl při přebírání peněz nejprve položit na zem osobní doklady uložené do obálky. Doručovatel ji převezme a vloží do ní peníze, pak ji opět dá na zem. Senior ji zvedne a podepíše doklad o převzetí. Listonoš nakonec vezme obálku a zkontroluje správnost údajů.

Pro dopis na pobočku

„Doporučené dopisy se ukládají bez pokusu o doručení přímo na poštách,“ řekl Deníku mluvčí České pošty Matyáš Vitík. „Všechny síly jsme napnuli na doručení důchodů na adresu,“ vysvětlil. Až domů je dostanou i ti, již si pro ně jinak chodí na pobočky. „Jde o asi 75 tisíc plateb za každý výplatní den,“ uvedl Vitík. Nezastihnou-li je listonoši doma, uloží důchod na poště. „Senior si pak může zavolat a domluvit si datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů,“ upřesnil.

Seniorům se pomáhá i na pobočkách – do deváté hodiny ranní obsluhují jen lidi starší 65 let a zdravotně postižené starší 50 let či jejich doprovod a osoby pracující v pečovatelských službách.

Řada zaměstnanců pošty zůstává doma kvůli nakažení koronavirem, karanténě anebo péči o děti. Pozitivně byl na koronavirus testován také její generální ředitel Roman Knap.

Jen s rouškou

„Doručovatel nemusí předat zásilku nikomu, kdo nemá při předání roušku nebo šátek,“ konstatoval Vitík. Pošta ovšem omezila provoz poboček. Zavřela o víkendech a zkrátila otvírací dobu do 16 hodin. „Spousta lidí to nedokáže pochopit a bývají tam zbytečné třenice,“ řekl Deníku předseda Odborového hnutí zaměstnanců České pošty Evžen Dvorský. Pošta navíc kvůli nouzovému stavu řadu poboček zcela uzavřela. V minulých dnech jich bylo uzavřeno 137.