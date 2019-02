Pošta znovu zvyšuje ceny. Podraží zásilky do zahraničí i poštovní poukázky

Česká pošta od února po roce zdražila zásilky do zahraničí. U nejužívanější služby obyčejných zásilek do 50 gramů se cena zvyšuje o čtyři koruny na 39 korun u psaní v rámci Evropy, respektive na 45 korun u dopisů mimo evropské země. Pošta také zvýšila cenu poštovních poukázek. Oznámil to Český telekomunikační úřad.

Zvýšení cen zásilek do zahraničí se týká i ostatních hmotnostních kategorií až do maximální hmotnosti dvou kilogramů. Zdražily i doporučené zásilky a cenná psaní v mezinárodním styku. Prioritní cenné psaní do dvou kilogramů mimo Evropu například podražilo o 94 na 718 korun. Konec vážení balíků. Poštu budou zajímat jen jejich rozměry, ty největší zdraží Přečíst článek › Cenu poštovních poukázek pošta zvýšila o tři až pět korun. U poštovních poukázek A (hotovost - účet) a poukázek B (písemných i datových) se zvýšily ceny o tři koruny na 36, respektive 29 korun. U poukázek C a D (hotovost - hotovost) o pět korun na 45 a 93 korun. Zdražení se týká rovněž dobírkových poukázek A a C. Jediná v Evropě Od března se u vnitrostátních balíků a doporučeného balíčku významně mění způsob určení ceny služby. Nově místo dosavadního vážení budou zásilky měřeny a cena stanovena nikoliv podle váhy, ale podle zjištěného maximálního rozměru. Z ceníků zveřejněných na webu pošty vyplývá, že u služby Balík Na poštu bude nově zaslání nejmenšího balíku do 35 centimetrů stát 109 korun. Dosud lidé za poslání nejlehčího balíku do dvou kilogramů v rámci stejné služby zaplatili 108 korun. Tento způsob stanovení ceny poštovní služby je unikátní. Podle ČTÚ není používaný u žádné poštovní správy ani u jiného provozovatele poštovních služeb v Evropě. Pošta chce za své služby víc peněz. Záleží však na poslancích Přečíst článek › „Od 1. března 2019 začne Česká pošta také zvýhodňovat správně zabalené a dobře manipulovatelné zásilky. Smyslem této úpravy je především zefektivnit procesy při třídění balíků či přepravě – pokud budou mít balíky standardizovaný obal (pevný obal a pravidelný tvar), může se s ním při přepravě lépe manipulovat, více se jich vejde do přepravních klecí. Zásilky nevhodně zabalené budou zatíženy příplatkem,“ dodala společnost v prohlášení. Ztrátové pobočky Česká pošta před rokem zvýšila cenu známky na obyčejný dopis do 50 gramů z 16 na 19 korun. Cena doporučeného psaní vzrostla ze 38 na 44 korun. Balíky o hmotnosti do dvou kilogramů nezdražily, zvýšila se ale cena u výrazně těžších zásilek. Společnost musí jako držitel poštovní licence provozovat na základě nařízení vlády minimálně 3200 poboček. Část z nich je ale ztrátová. Státní podnik s ročními tržbami zhruba 20 miliard korun zaměstnává asi 30 tisíc lidí. Změna poměrů? Zásilkovna bude konkurovat České poště, začne doručovat balíky Přečíst článek ›

Autor: ČTK, Redakce