"Počet zaměstnanců se přirozeně redukuje – všemi úrovněmi, to znamená jak u doručovatelů, u vnitřní služby i u třídění balíků. Dneska je člověk musí vzít desetkrát do ruky, do budoucna se samozřejmě pomocí moderních technologií i toto zautomatizuje," řekl po jednání s ministry generální ředitel České pošty Roman Knap.

Nechystá přitom žádné drastické propouštění. Každým rokem totiž až čtvrtina listonošů odchází dobrovolně – v době nízké nezaměstnanosti jdou za lepšími nabídkami od jiných zaměstnavatelů, zvlášť ve velkých městech. Další půjdou do důchodu.

"Počítáme s tím, že jak budou zaměstnanci odcházet, ušetříme na mzdových prostředcích," řekl Deníku Knap. Plán představený dozorčí radě počítá s navyšováním mezd i do budoucna. "Pošťáci byli a jsou málo placeni. My jsme v tomto roce šli na absolutní maximum, které nám finanční rozpočet umožnil, a navýšili jsme mzdy o deset procent, což je nejvyšší jednorázové navýšení mezd za 11 let," připomněl Knap.

Další prostředky poště přislíbil také stát. Jde o úhradu základních poštovních služeb, které si u pošty objednal. "V této chvíli stát dluží České poště 3,3 miliardy korun. Je to podmíněné souhlasem Evropské komise a předpokládáme, že k tomu dojde a že Česká pošta příští rok tyto peníze obdrží," řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Kromě toho podnik očekává další příjmy z prodeje nepotřebných budov, například ve vylidňujících se centrech některých měst. Chce se více přesouvat za zákazníky do obchodních center.

Zaspala pošta nástup internetu?



Česká pošta podle odborníků před lety zaspala nástup internetu. "Dopadl na ni vývoj informačních technologií. Místo korespondenčních lístků jsme začali používat e-maily. On-line komunikace nahlodala celý obchodní a provozní model České pošty," uvedl hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. Podle něj ale řešit její potíže snižováním počtu listonošů není vhodnou cestou. "Pošta by měla přikročit k jiným krokům. Jedním z nich by mohlo být rušení poboček," prohlásil.

To ovšem odmítá ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), do jehož působnosti státní podnik spadá. "Chci zdůraznit, že Česká pošta nechystá redukci dostupnosti své pobočkové sítě," prohlásil Hamáček, jenž plán managementu hodnotí optimisticky. "Naší ambicí je dostat Českou poštu do 21. století a do černých čísel," řekl Hamáček. Věří, že zisková bude již za dva roky. "Na kvalitě, komfortu a dostupnosti služeb České pošty se nic nezmění," dodal.