České poště v současnosti stále chybí více než 1100 zaměstnanců, od začátku roku do konce dubna přitom nabrala 2868 lidí. Mezi nejvíce nedostatkové profese patří pracovník přepážky, řidič, doručovatel balíků i listovních zásilek. Ke konci dubna měl státní podnik přes 30 tisíc zaměstnanců. ČTK to řekl mluvčí Matyáš Vitík. Nedostatek lidí souvisí s nízkou nezaměstnaností a donedávna také s nízkými platy, které pošta nabízela.

Od dubna podnik mzdy zvýšil o deset procent a průměr by měl letos dosáhnout 27430 korun. Stále je to zhruba pět tisíc korun pod průměrem ČR. Před dubnovou změnou činila průměrná mzda zaměstnanců státního podniku zhruba o 2,5 tisíce méně. Kromě zvýšení tarifních mezd svých zaměstnanců pošta hodlá během roku zredukovat počet manažerů a administrativních pracovníků o 15 procent, což by mělo přinést úspory až 120 milionů korun ročně. Mělo by se to týkat 150 lidí.