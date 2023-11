Sbírka potravin vynesla 624 tun zboží, dosud nejvíce. Přispět lze ještě online

ČTK

V sobotní podzimní sbírce potravin v Česku lidé v obchodech darovali 624 tun zboží, z toho 562 tun potravin a 62 tun základní drogerie a hygienických potřeb. Je to dosud nejvíc v této akci. Z vybraných potravin lze připravit až 1,124 milionu porcí jídla. ČTK to sdělil zástupce Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Miroslav Dinga. Sbírka přitom pokračuje v e-shopech až do 21. listopadu, očekává se tak překročení 700 tun darovaného zboží.

Z podzimní sbírky potravin pro Potravinové banky. Ilustrační foto | Foto: Česká federace potravinových bank