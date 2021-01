Komu povinný podíl českých potravin pomůže, a koho poškodí?

Poškodí to českého spotřebitele a pomůže to českému zemědělci nebo českým potravinářským firmám. Pokud totiž existují takováto nařízení a takovéto limity, tak to logicky znamená menší možnost volby pro konečného spotřebitele, tedy pro domácnosti.

Jsou české firmy vůbec schopné toto zadání prakticky naplnit?

Neviděl jsem detaily tohoto nařízení, ale záleží na konkrétní komoditě. V některých případech jsme naprosto soběstační a potravinářské výrobky vyvážíme, jiné musíme dovážet. Příkladem je tropické ovoce, to si tady prostě nevypěstujeme, takže to asi těžko můžeme naplnit domácí produkcí.

Co změna udělá s cenami potravin, půjdou nahoru?

Nemusí to být, ale může se to stát. Určitě to jejich ceny nesníží. Je tu totiž riziko, že to u některých komodit, u některých potravin může vést k vyšším cenám, než by byly. Pokud omezíte konkurenci, tak domácí producent, který musel dosud konkurovat těm zahraničním, má jednodušší situaci na trhu a může si snáze dovolit zdražovat.

Některé evropské státy a instituce dávají jasně najevo svou nespokojenost s takovýmto krokem. Nedají se proto očekávat nějaká odvetná opatření?

Může to zhořknout nám všem, protože je to návrat k ekonomickému středověku. Pokud nám to někdo začne oplácet, tak se nemůžeme divit.