Potraviny přes internet nakupuje více než čtvrtina Čechů

Možnosti nakupovat potraviny z pohodlí domova přes e-shop využívá více než čtvrtina lidí. Dalších 13 procent dotázaných by službu rádo využívalo, ale podle vlastního vyjádření k ní nemají přístup. V Praze jí běžně využívá pětina lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Mastercard.

Potraviny si zvykli nakupovat on-line zejména lidé z větších měst nad 100 tisíc obyvatel, kde je nabídka e-shopů nejširší. Typickým klientem je čtyř a vícečlenná rodina, která má příjem na domácnost přes 40 tisíc korun.

„Možnost nakoupit si potraviny přes internet vítají zejména lidé, kteří nemají vlastní auto, jsou nemocní nebo je pro ně z nějakých jiných důvodů obtížné nakoupit v kamenné prodejně. Tyto důvody jako nejčastější uvedlo 39 procent dotázaných.

Pro 29 procent účastníků průzkumu je on-line nákup řešením v časové tísni. V menších městech preferují lidé e-shop, protože nabídka v místní prodejně potravin není tak široká,“ komentoval výsledky vedoucí průzkumu Josef Machala.

Nadprůměrně službu využívají zejména Pražané a Středočeši, ale i lidé z Jihomoravského a Plzeňského kraje. Zájem by však měli i lidé z malých sídel do 1000 obyvatel, jak to prohlásilo 22 procent dotázaných. Důvodem je obvykle problematické lokální zásobování. Bohužel pro ně služba potravinových e-shopů není tak snadno dostupná. Týká se to především Jihočeského kraje, Vysočiny a Zlínska.



Celkem 39 procent dotázaných uvedlo, že v e-shopech nakupuje široký sortiment potravin k doplnění běžných zásob. 17 procent dotázaných si objednává pravidelně čerstvé potraviny a stejné procento jen ty trvanlivé. Akčních nabídek a slev využívá 16 procent dotázaných.

Čtyři z pěti oslovených uvedli, že potraviny objednávají přes osobní počítač nebo notebook. Mobil k on-line nákupu přes webovou stránku obchodníka používá 20 procent zákazníků, tuto preferenci uvedli zejména mladí účastníci průzkumu. Objednávání pomocí mobilní aplikace je zatím v začátcích a využívají ho 2 procenta zákazníků.







Graf: Proč nakupujete potraviny on-line? (v %, N = 514, respondenti nakupující alespoň někdy potraviny on-line)



Průzkum byl v prosinci 2017 realizován společností GfK Czech na reprezentativním vzorku dvou tisíc respondentů internetové populace. Společnost Mastercard ji provedla u příležitosti vyhlášení soutěže Mastercard Obchodník roku 2017.