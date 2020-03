"Nemáme žádné problémy s výrobou a distribucí potravin, není proto důvod panikařit a nakupovat přehnaně velké zásoby," zdůraznil Toman. Stát i ministerstvo podle něj má pro případ nutnosti vytvořen krizový plán v případě narušení dodávek. Se zástupci svazů a firem se zároveň dohodl na vytvoření koordinačního štábu, v rámci něhož se budou úřady i firmy navzájem informovat o aktuální situaci. Toman také upozornil, že dosud nebyl prokázán přenos viru z potravin na člověka.

Ministr výrobcům přislíbil, že stát se pokusí zjednodušit administrativní podmínky, aby usnadnil produkci potravin. Týkat by se to mělo například odložení některých kontrol, usnadnění převážení potravin přes hranice či spolupráce s potravinovými bankami, které by měly využívat potraviny původně určené pro školy. Uvolnit by se měly také podmínky pro zaměstnávání nových pracovníků v oboru.

To zástupci svazů uvítali. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza uvedl, že v oboru i kvůli současné situaci chybí velké množství pracovníků. Jde například o rodiče, kteří zůstali doma kvůli zrušené výuce dětí, případně cizince.

Tisíce zájemců o brigády

Svaz podle Prouzy eviduje přes 8000 zájemců o brigády, především z řad převážně vysokoškoláků. Jejich zaměstnávání však je kvůli různým administrativním podmínkám složité a zdlouhavé. Zmírnění podmínek by tak mělo pomoci při doplňování zaměstnanců.

Předmětem dnešního jednání bylo také zásobování zaměstnanců ve výrobě a obchodu dezinfekcí a ochrannými prostředky. V oboru jich je nedostatek, například obchodníci už žádné pro své zaměstnance nemají. Zásoby spotřebovali zejména při kontaktu s řidiči kamionů, kteří přiváželi zboží ze zemí zasažených koronavirem. Nyní řetězce řidičům měří teplotu. "Chceme, aby kdokoliv kdo má zájem, měl přístup k ochranným prostředkům," dodal Prouza.

Obchodníci dnes ráno po dalším zpřísnění opatření kvůli šíření koronaviru zaznamenali zvýšené nákupy, zásoby to však podle nich neohrozí.