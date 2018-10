Dražší brambory? Šéf svazu Chlán: Potřebujeme vlastní, ne jen ty z dovozu

Letošní úroda brambor meziročně klesne o čtvrtinu a bude o 175 tisíc tun menší. Důvodem je částečně snížení produkční plochy brambor o 2,3 procenta ale především sucho a tropické letní teploty.

Nepříznivé přírodní podmínky se samozřejmě odrazí i na ceně brambor pro spotřebitele. Podobná situace jako v Česku je podle předsedy Českého bramborářského svazu z.s. Miloslava Chlána i v ostatních zemích Evropy. Český trh tak „nespasí“ ani levnější dovozy brambor z ciziny.

Kvalita brambor a hlavně vyšší podpora domácí produkce je tak hlavním tématem Bramborářských dnů 2018 v Havlíčkově Brodě. Loňská celková produkce brambor v Česku včetně domácností činila přes 819 tisíc tun. Aktuálně jsou podle zjištění svazu průměrné farmářské ceny brambor 4,50 korun za kilo. Ceny takzvaně ze dvora dosahují 10 korun a maloobchodní ceny jsou podle Chlána nyní kolem 16 korun za kilo.

Domácí brambor: víme, co jíme

„Potřebujeme mít soběstačnost v produkci konzumních brambor. To zabrání výkyvům cen u brambor z dovozu. Nemluvě o posílení státního daňového zisku,“ zdůrazňuje předseda Chlán.

Podle jeho názoru je třeba zvýšit propagaci domácích konzumních brambor a zdůrazňovat jejich kvalitu. „Je třeba zabránit dovozu různých levnějších brambor ze zemí EU s diskutabilní kvalitou. Pokud tady máme naše domácí brambory, víme, jak se hnojí, jak se pěstují, jak jsou kvalitní. Samozřejmě se na kvalitě a množství brambor podepisuje sucho. Ovšem tady je třeba zamyslet se i nad způsobem hnojení. Využít obyčejný selský rozum a přesvědčit ekology, že hnůj není škodlivý odpad, ale potřebná výživa pro půdu, která pak dovede lépe zadržet vodu,“ vysvětluje Chlán.

Podle něj se právě brambory stanou u nás i ve světě potravinou 21. století. Proto by si v Česku zasloužily mít i vlastní ochrannou známku, například Brambory z Vysočiny.

S podporou státu

Podle prezidenta Agrární komory ČR Zdeňka Jandejska bylo v roce 1990 u nás 115 tisíc hektarů ploch brambor, nyní jich je pouze 23 tisíc. Z toho je ještě sedm tisíc brambor škorobárenských. Pro přímou spotřebu jich tedy zbývá dost málo a soběstačnost ČR v produkci konzumních brambor je nízká, asi jen 60 procent. Přitom u nás jsou pro pěstování brambor ideální podmínky. Podle Zdeňka Trnky z Ministerstva zemědělství, oddělení rostlinných komodit je ministerstvo v podpoře pěstování domácích brambor limitováno státním rozpočtem a směrnicemi EU. Přitom je jasné, že konzumenti v ČR by si domácí brambory přáli.

Nicméně, loni ministerstvo podpořilo výsadbu přes 10 tisíc hektarů konzumních brambor částkou 4 777 korun na hektar. Ministerstvo zemědělství by podle schválené strategie chtělo, aby do roku 2030 u nás bylo osázeno bramborami 27 tisíc hektarů půdy z toho 21 tisíc hektarů by mělo patřit konzumním bramborám a šest tisíc hektarů by měly pokrýt brambory na škrob.