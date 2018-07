Potvrzeno. Vláda souhlasí s přesunem brněnského nádraží k řece

O další krok blíže k novému nádraží. Vláda v úterý odsouhlasila přesun brněnského železničního uzlu k řece. Navázala tak na stanovisko Centrální komise Ministerstva dopravy. Náklady na jeho stavbu mají čítat až třiačtyřicet miliard korun.

Vizualizace vítězného návrhu.Foto: Archiv Magistrátu města Brna

Správa železniční dopravní cesty nyní prověří technicko-ekonomické řešení investice. „Plníme usnesení vlád z let 2002 a 2015, které již rozhodly o přesunutí brněnského železničního uzlu. Navíc je na tom shoda města Brna a Jihomoravského kraje,“ řekl po jednání vlády ministr dopravy Dan Ťok.

Podle úterního potvrzení vlády však s novým odsunutým nádražím nevznikne severojižní kolejový diametr, který je podle části brněnské koalice zásadní. „Má-li mít výstavba brněnského metra smysl pro odvrácení kolapsu, který Brnu po odsunu nádraží hrozí, muselo by být zprovozněno zároveň s odsunem nádraží. Naopak hrozí stejné desítky let trvající provizorium, jaké Brňané zažívají už od sedmdesátých let, kdy bylo odsunuto z okraje historického centra autobusové nádraží Zvonařka,“ sdělil náměstek brněnského primátora Martin Ander.

Zvolené řešení podle ministerstva však stavbu diametru do budoucna nevylučuje.

Problémem současného nádraží je podle odborníků jeho nedostatečná kapacita a také nemožnost napojit ho na budoucí vysokorychlostní tratě.

K variantě u řeky se Centrální komise Ministerstva dopravy se na konci května přiklonila na základě studií proveditelnosti, názorů odborníků a železničních dopravců, vyjádření zástupců dotčených měst a kraje, Správy železniční dopravní cesty a přihlédla také k jednání řídícího výboru k železničnímu uzlu Brno.