Oblečení, kosmetiku, některé hračky, televize, ledničky a další zboží mohou lidé po svátcích koupit levněji. Díky povánočním slevám. Lákají na ně především řetězce a lidé na slevy slyší. Povánočních slev pravidelně využívá například Martina Šiborová z Mikulova. „Mám rodinu v Německu, po Vánocích si tam vždycky nakoupím především oblečení pro sebe a dcerku. Určitě se to vyplatí,“ zmínila žena.

Ve slevách nakupuje i Denisa Tomková z Lanžhota. „Za hranice nevyrážím, nakoupíme s manželem všechno v České republice. Hlavně oblečení a elektroniku,“ řekla Tomková.

Slevy po celý rok

Na zákazníky, kteří si přijdou po Vánocích doplnit zásoby potravin a kouknout po levnějším zboží jsou připraveni například prodavači v Albertu. „Připravili jsme výprodeje kosmetiky, hraček či drobné elektroniky a dalšího zboží, u kterého se slevy budou pohybovat od třiceti do šedesáti procent. Výprodeje se ale budou tradičně vztahovat i na vybrané vánoční cukrovinky a kolekce, u kterých slevy dosáhnou až osmdesáti procent,“ uvedl ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček.

Už před svátky zlevnil vybrané zboží Lidl. „Výprodej odstartoval 16. prosince, kdy jsme zlevnili vybrané hračky a vánoční dekorace. Slevy dosahovaly až padesáti procent. Na tuto akci navázal velký výprodej spotřebního zboží. Za akční ceny, kdy slevy dosahují až šedesáti procent zákazníci pořídí nejrůznější textil či vybavení do domácnosti. Výprodej potrvá do vyprodání zásob,“ informovala tisková mluvčí společnosti Zuzana Holá.

Většina obchodníků, které redakce Deníku oslovila, však slevy ve svých prodejnách nabízí celoročně. „Jinak už ani fungovat nemůžu. Drobní prodejci jsou obecně pod obrovským tlakem nadnárodních společností a internetových obchodů. Prodávají za ceny, kterým mohou kamenné obchody těžko konkurovat. Rabaty nemáme tak velké, jak si lidé myslí. I tak musíme jít kolikrát pod nákupní ceny, abychom některé zboží vůbec prodali,“ uvedl třeba Radek Šinkora, který má v Blansku obchod s jízdními koly, lyžemi a oblečením.

Podle odborníků utrácejí Češi a Moravané v povánočních výprodejích skoro tolik peněz, kolik před Vánoci. „Často výhodněji, s výraznější slevou, a přitom bez ztráty možnosti zboží reklamovat,“ naznačil ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Nápor v e-shopech

Ohromné tržby měly navíc e-shopy. „V uplynulém týdnu vykazovaly tržby až 1,2 miliardy korun denně. Silný nápor v e-shopech bude po svátcích poprvé patrný zřejmě v pátek 27. prosince a pak hlavně v týdnu od 6. ledna, kdy už tedy půjde spíše o novoroční slev,“ doplnil Kovanda. Během tří povánočních výprodejových týdnů utratí Češi v e-shopech o zhruba 70 procent více než v průměru během celého roku. „Značný pokles cen lze po vánocích čekat třeba u oděvů,“ nastínil ekonom.

Právě na internetu nakupuje například Pavlína Musilová z Blanska. „Aktuálně využívám levnější oblečení. Snažím se toho využít hlavně u dětského oblečení, protože to je zboží které kupuji stále,“ řekla Musilová.

Naopak řetězec Penny nedělá plošné výprodeje. „Spíše selektivně snižujeme ceny u skupin výrobků, kde by nám mohly zůstat sezónní zásoby. Nejedná se každý rok o stejné skupiny výrobků, rozhodujeme se vždy podle aktuálních prodejů. Například kosmetické dárkové balíčky se v letošním roce prodávaly výrazně lépe než v předchozích letech, proto u nich plošné slevy neplánujeme. S uvedením slev na vybrané výrobky počítáme začátkem ledna,“ sdělil mluvčí společnosti Tomáš Kubík.

Ochránci spotřebitelů současně upozorňují na takzvané klamavé obchodní praktiky. „Přestože je zákon zakazuje, stále se k nim leckteré obchody uchylují. Prodejci často používají jen prázdná hesla na velkých cedulích ve výloze, aby na ně nalákali zákazníky. Spoléhají na to, že po příchodu do prodejny se lidé zaberou do výběru zboží tak, že si nevšimnou, že nakupují za ceny zcela běžné. Pokud cena uvedená na cenovce či v katalogu neodpovídá té, která je vám namarkována u pokladny, trvejte na prodeji zboží za nižší cenu, nejedná-li se o zjevný omyl,“ naznačila ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Nakupující by se měli zaměřit i na původní částku, tedy cenu před slevou. „Odpovídá realitě? Zkuste schválně na mobilním telefonu rychle ověřit cenu produktu v jiných obchodech. Možná budete překvapeni, jak si prodejci troufají ceny před slevou nadsazovat, a třeba i narazíte na výhodnější nabídku, díky které skutečně ušetříte,“ zakončila Hekšová.