Majitelé elektrokoloběžek mají o něco více času na sjednání pojištění odpovědnosti. Sněmovna schválila novelu zákona teprve v pátek 1. prosince, zákon tedy ještě musí projít Senátem a podepsat prezident. Účinnost by měla vejít v platnost nejdříve od února či března 2024 po zveřejnění ve sbírce. Novela zákona má chránit osoby, kterým jezdec na rychlejší koloběžce způsobí újmu. Pojišťovny řeší, jak s novinou naloží.

Elektrické koloběžky - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Povinné ručení pro elektrokoloběžky? „Zatím nesjednáváme. Do konce roku ani nebudeme. Nabízíme zatím dobrovolné pojištění jako doposud,“ slyšel na přelomu měsíce v pojišťovně reportér Deníku i další vlastníci elektrického vozítka. Původně přitom měla nová povinnost se změnou zákona začít ještě před letošními Vánoci.

Poslanci ale schválili novelu teprve před pár dny, zákon musí posvětit senátoři a podepsat prezident. „Vzhledem k množství zbývajících kroků v rámci legislativního procesu je pravděpodobné, že dojde k posunu účinnosti zákona o několik měsíců,“ řekl v listopadu Deníku Filip Běhal z tiskového oddělení ministerstva financí.

Proč se má povinné ručení vztahovat i na elektrokoloběžky:

Povinné ručení budou nově platit i majitelé elektrokoloběžek, rozhodli poslanci

Pojišťovny tak vyčkávaly na možné dílčí změny v návrhu. „Proto ještě pojištění nenabízíme. Čekali jsme na finální podobu zákona,“ uvedl Michal Kárný za Direct pojišťovnu. Rozšíření povinného pojištění odpovědnosti neboli povinného ručení o větší spektrum vozidel se tedy podle všeho odkládá někdy ke konci zimy, nejdříve od února či března. Koloběžkáři tak mají do jara čas.

Počet nehod koloběžek vzrostl v posledních pěti letech desetkrát, uvedlo ministerstvo financí v důvodové zprávě. U elektrických více než u běžných. Česká kancelář pojistitelů tak novinku vítá. „Cílem je chránit osoby, kterým jezdec na koloběžce způsobí újmu. Změna zjednoduší celý proces odškodnění. V minulosti musela postižená osoba vymáhat náhradu sama a tento proces může být velmi složitý,“ sdělil mluvčí kanceláře Tomáš Pavlík.

Panují nejasnosti

Nový zákon ale neupravuje pravidla používání elektrokoloběžek v provozu. Což může být problém. „Novela neřeší nejasnosti z pohledu pojišťoven například v tom, kde mohou koloběžky jezdit a kde už ne,“ poznamenal Roman Kumstát, jednatel společnosti Jaro pojištění, která se specializuje právě na motorová vozidla.

Podle něj si tak pojišťovny nyní ujasňují, v jakých případech budou případně vyplácet škody. A jak dodal, některé pojišťovny s rozšířením nabídky nového pojištění odpovědnosti váhají. Z jejich pohledu nemusí být atraktivní a výhodné. „Co se týká ceny, pojistník zaplatí patrně kolem dvou set korun ročně,“ tvrdí Kumstát.

Od prosince se v Česku rozšíří seznam vozidel pro povinné ručení:

Majitelé silných elektrických koloběžek si budou muset platit povinné ručení

Může to být ale i více peněz. „U elektrokoloběžek předpokládáme stejný způsob provozování jako u motorek s nižším obsahem, proto i cena za pojištění bude podobná. Mělo by to být v řádu stokorun,“ informoval Kárný z Direct pojišťovny.

Kooperativa pojišťovna stále zvažuje, co všechno bude mít zpočátku na cenu pojištění vliv. „Oscilujeme mezi zcela jednoduchou variantou stejného pojistného pro všechny a variantou zohlednění kritérií, jako je například regionalita – riziko pravděpodobně nebude stejné v Praze a Bruntále. Největší vliv na cenu pojištění bude mít ale dříve, či později zejména to, jak se budou klienti chovat na silnicích při užívání těchto drobných vozidel, jaká bude četnost nehod a výše škod,“ okomentoval mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Ze zákona se navýší i minimální limity pojistného plnění v případě způsobených škod na zdraví, smrti nebo majetku z nynějších 35 milionů na 50 milionů korun.

Se zavedením registračních značek u koloběžek se nepočítá. „Jediným identifikátorem e-koloběžek v pojistné smlouvě bude výrobní číslo, nebo jiné nezaměnitelné identifikační číslo od výrobce,“ vysvětlil Pavlík z České kanceláře pojistitelů.

Kdo bude platit

Z hlediska zákona a souvisejících povinností je na e-koloběžky pohlíženo buď jako na jízdní kolo, nebo jako na motorové vozidlo. Povinné ručení se má nově týkat vozidel o maximální konstrukční rychlosti vyšší než 25 kilometrů za hodinu, nebo vyšší než 14 kilometrů za hodinu, když má větší hmotnost než 25 kilogramů. Půjde tak o rychlejší a těžší elektrické koloběžky, segwaye, dále sněžné skútry, zahradní traktory či motorová golfová vozítka. „Nová povinnost pojištění bude dopadat pouze na největší prostředky, jejichž celkový počet lze v Česku odhadnout do sto tisíc vozidel,“ podotkl Pavlík.

Upozornil, že v případě absence povinného ručení škodu na vozidlech s povinností pojištění uhradí poškozenému Česká kancelář pojistitelů z Garančního fondu, nicméně po viníkovi bude vyplacené plnění vymáhat zpět.

Podle ministerstva financí se pak povinnost sjednat pojištění odpovědnosti nově přenáší z vlastníka vozu na jeho skutečného provozovatele.