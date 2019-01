Evropský parlament je zatím skeptický k návrhu Evropské komise, aby majitelé elektrických kol či zahradních traktorů museli platit pojištění.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Vyhráli jsme bitvu, ale válku nikoliv, říká česká europoslankyně Dita Charanzová (ALDE/ANO).

Právě ona se v Evropském parlamentu stala zpravodajkou návrhu nové směrnice, kterou předložila Evropská komise. Ta chce chce v budoucnu povinné ručení rozšířit a kromě obligátních aut či motorek jeho placení vztáhnout i na další pohyblivé dopravní „prostředky“ včetně zahradních malotraktorů, stále populárnějších elektrických bicyklů, alei dětských elektrických autíček.

Evropský parlament zatím novou směrnici projednal ve výborech a s návrhem nesouhlasí. Rozhodující ale bude až hlasování na plénu. A také to, zda by s povinným ručením souhlasily jednotlivé státy EU. „Může to být ještě boj,“ připouští Charanzová, která je ostře proti rozšiřování povinného ručení. „Komise snad v návrhu postupovala v dobré víře zvýšit bezpečnost, ovšem způsobem zcela nešťastným a nevhodným,“ říká česká europoslankyně.

Na vysvětlenou: nápad zavést povinné ručení na autíčka či e-kola nevznikl jen tak. Vychází z rozhodnutí Evropského soudního dvora. Ten od roku 2014 řešil tzv. kauzu Vnuk. Šlo o případ slovinského traktoristy, který při manipulaci se senem omylem vjel do stodoly, kde srazil ze žebříku stojícího farmáře Damijana Vnuka. Pojišťovna odmítla zaplatit odškodné, neboť se nehoda stala na neveřejné komunikaci a povinné ručení se vztahuje jen vozidla v provozu. To ale Evropský soud odmítl a mimo jiné uvedl ,že vozidlem se rozumí jakékoli „vozidlo“ určené k pohybu na souši. A odtud se pak vzala široká definice „vozidla“, kam spadají i různédruhy malotraktorů či e-kol.

„My toto rozhodnutí vnímáme jako pozitivní, protože nám přijde nesmyslné, aby se na elektrokola vztahovala legislativa jako na jiná motorová vozidla,“ říká Štěpán Pleskač ze společnosti Apache bicycles, která je největším prodejcem elektrokol v ČR. Jedním dechem ale dodává , že zrovna e-kola by si kvůli rostoucímu zájmu Čechů zasloužila přesnější vymezení v zákoně. „Aby nevznikaly zbytečně nejasnosti jak ve vztahu k uživatelům, tak ve vztahu k výrobcům,“ uzavírá Pleskač.