Povinné ručení u nových vozidel oproti loňskému roku zdražilo v průměru o jedenáct procent, u starších o necelých sedm procent. Podle finančních odborníků by majitelé po oznámení zdražení pojistky neměli jen tak složit ruce do klína. Auto totiž stárne a klesá tak jeho hodnota. Tomu by se měla přizpůsobovat i smlouva.

„Nejznatelnější úspora je při revizi staré smlouvy právě u starších aut, ale i u novějších je to každý rok v ceně pojistného o něco znát. Hodnota automobilu v čase klesá a vzhledem k tomu, že tím klesá i pojistná částka, která je důležitým a hlavním údajem pro tvorbu ceny, dá se touto změnou ušetřit i desítky procent. V naší databázi máme zhruba padesát procent zákazníků, kteří díky revizi smlouvy v průměru jen za poslední rok ušetřili nejméně 2 350 korun na ročním pojistném,“ říká mluvčí Skupiny Srovnejto Lucie Dosedělová.

Majitele veteránů čeká nová povinnost. Historické vozy budou muset na STK

Věnovat pozornost pojistným smlouvám a vždy si nechat porovnat nabídky, doporučují i další odborníci. „Aktualizace smluv je velmi důležitá. Pokud si člověk nepřepočítal pojištění svého vozu například pět let, tak by mohl ušetřit klidně i 50 procent z toho, co platí, jelikož se mu každý rok mohla zvedat cena,“ upozorňuje produktový manažer online srovnávače Klik.cz David Červenka.

Podle dat společnosti řidiči v průměru na povinném ručení ušetří cirka 11 procent. V případě, že je k povinnému ručení sjednáno i havarijní pojištění, může úspora přesáhnout i 23 procent.

Hledat výhodnější nabídky by měli řidiči s nízkým nájezdem počtu kilometrů. Mnohdy totiž platí stejně jako ti, co za rok najezdí i desítky tisíc kilometrů. Průměrně přeplácejí podle portálu Top-Pojištění.cz až 36 procent. „V rámci konkurenčního boje jednotlivých pojišťoven přichází každá z nich s určitými výhodami. Jednou z nich může být právě také příznivější cena pro řidiče, kteří najezdí menší počet kilometrů. Rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší nabídkou povinného ručení pak bývá třeba i kolem čtyř tisíc korun. V takovém případě se důkladné porovnání už opravdu vyplatí, jelikož to zohlední jen pár pojišťoven,“ přibližuje produktový specialista portálu Top-Pojištění.cz Ondřej Vacek.

Úplně k ničemu. Nové tabulky na čerpacích stanicích matou, udávají nereálné ceny

Kromě ceny by ale majitelé vozidel měli vždy porovnávat také konkrétní parametry nabídek. Zaměřit by se měli na výši pojistných limitů. Rozhodnutí by nemělo padnout pouze na základě nízké ceny. „Majitelé vozů mohou získat za stejnou cenu i některá připojištění navíc, která jinak bývají součástí dražších balíčků, různá mini-havarijní pojištění a podobně,“ potvrzuje finanční poradkyně Michaela Frančová.

Vše zdražuje, i my musíme

Pojišťovny se hájí nákladnějšími opravami aut. Kromě dražších náhradních dílů vzrostly i ceny za servisní práce. Těch navíc přibývá, jelikož i poměrně levná auta jsou již vybavena řadou moderních bezpečnostních systémů a asistentů. To se následně projevuje i ve vyplácených částkách pojišťoven. Zatímco v roce 2016 činila průměrná výše na jednu nehodu 22 tisíc korun, nyní je na úrovni 45 tisíc korun.

Z povinného ručení se ovšem hradí nejen škody na majetku, ale také zdraví. I tady došlo k nárůstu výdajů. Nárok bolestného podle celorepublikových dat České kanceláře pojistitelů od roku 2014 do roku 2020 vzrostl o 135 procent, v průměru tak činí bezmála 99 tisíc korun. „Dá se předpokládat, že rostoucí náklady budou mít pravděpodobně i dopad do cen pojištění, v tuto chvíli však nelze s jistotou říci zda, kdy a v jaké míře k tomuto kroku přistoupíme. Rozhodně se budeme snažit, aby dopad na ceny pojištění byl minimální, a to především pro dobré řidiče,“ říká mluvčí Generali Česká pojišťovna Jan Marek.

Pátí nejhorší. Z Česka je vrakoviště Evropy, lidé na nová auta nemají

Zdražení povinného ručení potvrzují další pojišťovny. Pojišťovna Kooperativa meziročně zvýšila pojistné u nově uzavíraných smluv zhruba o pět procent, v rámci havarijního pojištění přibližně o deset procent. „Rostoucí pojistné je způsobeno ale i vyšší pojistnou ochrannou, kterou si naši klienti volí, například ve formě vyšších limitů, nebo širších asistenčních programů,“ poznamenává mluvčí pojišťovny Milan Káňa.

Za povinné ručení si připlatí i lidé s pojistnými smlouvami u pojišťovny Uniqa. „Nejvíce roste cena mladým řidičům do 28 let se silným vozem a bydlištěm ve velkoměstě, kteří už v posledních letech vícekrát bourali – tam může být nárůst v řádu vyšších desítek procent. Naopak motoristé s nízkým nájezdem z venkovských sídel a benzínovým slabším autem bez nehod s telematikou SafeLine mohou zaznamenat i snížení ceny, a to až o 25 procent ročně,“ dodává mluvčí Eva Svobodová.

V současné době musí pojišťovny podle zákona nabízet povinné ručení s minimálním pojistným plněním 35 milionů korun, od roku 2024 mělo být o 15 milionů výše. Pojišťovny tedy budou muset nabízet povinné ručení s minimálním limitem 50 milionů korun.

Jak vypovědět pojistné?



- Jedním z nejznámějších způsobů je výpověď ke konci pojistného období. Klient musí doručit výpověď pojišťovně nejpozději šest týdnů před výročím.



- Méně známým, ale o to důležitějším způsobem výpovědi je změna ceny. Pokud Vám pojišťovna změní cenu pojištění na další rok, můžete smlouvu vypovědět do 30 dnů od obdržení oznámení o nové ceně.



- Pokud jste smlouvu sjednali třeba v autobazaru při koupi vozidla, stává se, že autobazar spolupracuje jen s jednou nebo dvěma pojišťovnami. Běžně se tedy děje, že při porovnání nabídek všech pojišťoven narazíte na výrazně levnější cenu. V takovém případě můžete smlouvu vypovědět do 2 měsíců od sjednání, tedy klidně už v době, kdy jste s pojištěným autem vyjeli z bazaru a chcete prostě lepší pojištění.



- Při sjednání smlouvy na dálku je možné od smlouvy odstoupit do 14 dní od sjednání. Tato možnost se typicky využívá při sjednání smlouvy přes internet anebo při sjednání po telefonu.



Dalšími zákonnými způsoby výpovědi jsou:



- Prodej vozidla (změna vlastníka) - Smlouva zanikne dnem oznámení změny vlastníka pojišťovně. Pozor, musíte to vždy dát vědět i pojišťovně. Pokud jen auto prodáte a pojišťovně nepošlete výpověď, tak budete muset pojištění nadále platit i když vozidlo již nevlastníte.



- Do 3 měsíců od vzniku pojistné události.



- Dočasné vyřazení vozidla z provozu. Tzv. depozit. Využívá se např. pokud motorku po sezoně v zimě odhlásíte a na začátku sezony znovu přihlásíte.



- Trvalé vyřazení vozidla z provozu / ekologická likvidace.



- Odcizení vozidla



Zdroj: Srovnejto.cz