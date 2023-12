Vytříděné recyklované PET lahve jsou na trhu lukrativní materiál. Pro nápojáře, automobilový i textilní průmysl. Na pozadí připravovaného povinného zálohování se o ně vede spor. Místopředseda Svazu měst a obcí ČR Pavel Drahovzal vnímá jako problém, že petky mají vypadnout ze žlutých popelnic a současného systému třídění odpadu. „Znamená to dost zásadní výpadek příjmu z prodejů pro města a obce, který musí být nahrazen,“ říká v rozhovoru pro Deník.

Zálohomaty na plastové lahve a plechovky na Slovensku. Východní sousedé v novém systému nasbírali od začátku roku přes 615 milionů obalů. Povinné zálohování PET lahví a plechovek zvažuje i Česko. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Komentoval jste, že lidé si v konečném důsledku patrně připlatí za odpad. Návrh povinného zálohování však počítá s kompenzacemi pro obce. Do rozpočtů podle nápojářů během prvních pěti let přinesou více než jednu miliardu…

Když se to rozpočítá, je to kapka v moři. Podle toho, co nám představili nápojáři a ministerstvo životního prostředí, mohou kompenzace z nevrácených nevybraných záloh ekonomicky fungovat zhruba první dva roky, ne dlouhodobě. Než se nový systém zavede a usadí, předpokládá se, že asi dvacet procent záloh zůstane nevybraných. Obce z toho budou mít podíl patnáct procent.

Co říkáte na argument, že zálohování na Slovensku a v dalších evropských zemích funguje?

Česko je v jiné situaci. Jsme na špici v třídění plastových odpadů, potažmo petek. Dvacet let města a obce budovaly pro obyvatele srozumitelný systém, jak třídit odpad. A teď v principu obracíme a petky máme místo sešlapování nesešlapovat. Ke změně dochází u druhu odpadu, s nímž nejsou zásadní problémy. V kontejnerech zůstanou plasty, o které na trhu zájem není. Je pravda, že petky zčásti pomáhaly financovat recyklaci jiných odpadů. V případě zavedení záloh ale bude těžké najít cestu, aby systém třídění ekonomicky fungoval bez zvýšení poplatků za odpady.

Ve vztahu k obcím mimo jiné zaznělo, že bez petek díky zálohování ubudou náklady za svoz a třídění…

Plastové lahve tvoří jen poměrně malou část tříděných odpadů, asi desetinu. Celý systém nehledě na zálohování dál musíme posilovat. Je nutné dosáhnout dalších cílů v oblasti textilu nebo kovů. Zálohování plastových lahví přichází se zpožděním pěti, sedmi let. Teď má řada obcí své plány s odpady do roku 2030 a za sebou různé investice.

Ministr Petr Hladík už nastínil plán zrušení specializovaných popelnic, kdy zůstane jeden kontejner na separovaný odpad (papír, plast, oblečení, kov, hliník) a druhý na směsný komunální. Co vy na to?

Přijde mi, že se celý systém převrací na hlavu. Nezpochybňuji filozofii pana ministra, ale Česko není v odpadovém hospodářství v bodu nula, aby byly nutné takové změny. Třídění odpadu není jen technickou a organizační záležitostí. Stojí za tím roky osvěty, kdy v první linii byli právě starostové. Snažili se lidi přimět rozlišit, co do které popelnice patří. V praxi si ani neumím představit kontejner, kde bude mix plastu a papíru. Ten je náchylný na zvlhnutí, což ho znehodnocuje.