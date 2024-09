Vydatné deště, ale i silný vítr dosahující zhruba 100 kilometrů za hodinu. Takové extrémy počasí v těchto dnech není radno podceňovat. Pojišťovny klientům radí dobře se připravit a sledovat aktuální dění, sdělovací prostředky i lokální stránky obce. „Udržujte kontakt s místními úřady, sledujte jejich varování a doporučení, stejně jako pokyny hasičů a policie,“ uvedl ředitel Centra likvidací pojistných událostí v pojišťovně Kooperativa Ondřej Poul.

Jak postupovat v případě přívalových dešťů a hrozících povodní?

Ke zmírnění škod může pomoci i přeparkování aut, přemístění cenností do vyšších pater nebo zajištění materiálu, kde může dojít ke splavení (stavební materiál, palivové dřevo). „Můžete také zkontrolovat odtokové vpusti do kanalizace ve vašem okolí. V případě, že máte nemovitost postavenou v kopci, mohou pomoci zátarasy proti návalu vody do domu,“ poradil Poul. Při hrozbě prudkého větru je pak dobré ověřit, zda jsou uzavřena všechna okna a dveře, uskladnit nebo připevnit věci třeba ze zahrady, které by vítr mohl převrátit, poškodit nebo odnést.

Co když bydlím v záplavové oblasti?

Odborníci pro obyvatele problematických míst doporučují umístit okolo dveří pytel s pískem. „Nezapomeňte taktéž na své cennosti a elektroniku, které máte v zahradních domkách, suterénu nebo ve sklepě. Vše přestěhujte do horních pater, kam se voda nedostane,“ připomněl ředitel likvidace Generali České pojišťovny Jozef Hrdý. A doplnil, že lidé by si měli z bezpečnostních důvodů důkladně zkontrolovat rozvody, přívod plynu, pitné vody a elektřiny. Pokud už vysoká hladina vody ohrožuje majetek, neocenitelným pomocníkem může být vodní čerpadlo.

Co když přece jen k poškození dojde?

Podle ředitele oddělení likvidace pojistných událostí Slavia pojišťovny Miroslava Nováka je velmi důležité zamezit vzniku dalších škod. „Pokud třeba máte poškozenou střechu, zakryjte ji alespoň provizorně plachtou, aby se při dalším dešti devastace domu nezvyšovala. S úklidem a opravami rozhodně nečekejte až na příchod pracovníka pojišťovny, ale začněte hned. Ještě předtím však poškozené a zničené věci vyfotografujte, klidně na mobilní telefon,“ vysvětlil Novák.

| Video: Youtube

Na co si dát pozor?

Pojišťovací specialisté radí neprovádět rozsáhlé opravy před konzultací s pojišťovnou.

Co je dobré dopředu zajistit pro případné nahlášení pojistné události?

Preventivně mohou lidé pro pojišťovnu zdokumentovat aktuální stav majetku. Kooperativa před začátkem záplav doporučuje nejen pořízení fotografií nebo videa majetku (kvůli informacím o jeho stavu před škodou), ale vyfotit také nabývající doklady majetku. Dokumentace bude užitečná při hlášení škod. Hodí se připravená pojistná smlouva s podrobnostmi o pojistném krytí.

Co když je nutná evakuace obydlí?

Základem je zavřít přívod vody, plynu a vypnout elektřinu. „Před odchodem také odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty v okolí budovy a nenechávejte v budově ani mimo ni nebezpečné látky, chemikálie a podobně,“ poradila mluvčí Direct pojišťovny Nela Maťašeje s tím, že pokud už k záplavě došlo, nejdůležitější je bezpečnost obyvatel - ochrana zdraví a života. Pillow pojišťovna v návodu zmiňuje ještě zabezpečení nemovitosti proti vloupání, tedy pokud je to možné. A pokud voda odplavila například platební karty, nezapomenout na jejich preventivní blokaci.

Co dělat po povodni?

Svým klientům ČSOB pojišťovna radí nejdříve zdokumentovat a sepsat rozsah poškození, než začnou s odstraňováním následků a úklidem. S opravami neohrožujícími zdraví nebo majetek pak počkat alespoň do prohlídky pojišťovnou nebo po domluvě s pojišťovnou. Podle Uniqua pojišťovny je dobré po opadnutí velké vody zajistit co nejrychleji odčerpání vody a odstranění bahna a trosek z objektu a jeho okolí. I při tom však dbát maximálně na svoji bezpečnost a hygienické normy. Po zdokumentování škod (třeba mobilním telefonem) je nutné nahlásit událost pojišťovně, následně shromáždit zničené a poškozené věci po pozdější prohlídku likvidátorem, pokud to hygienické podmínky dovolí.

Jak a kdy nahlásit pojistnou událost?

Ideálně co nejdříve a online. Pojišťovny ale zřizují i linky na hlášení pojistných událostí a konzultace ohledně smluv v souvislosti s přírodními živly. „Online formulář k nahlášení povodňové škody je dostupný na webových stránkách vaší pojišťovny, je to nejrychlejší způsob informování o škodě,“ upřesnila Irena Jakobová z poradenského portálu FinGO. Součástí hlášení by měl být i seznam zasažených věcí s uvedením stáří, rozsahu poškození a cenou (nejlépe mít účtenky a faktury). K hlášení je dobré připravit si číslo pojistné smlouvy, postačí ale i osobní údaje, dále pak kontaktní údaje, číslo účtu pro pojistné plnění a fotodokumentaci poškozených věcí. U firem je nutné doložit i účetní evidenci zasaženého majetku. Pokud je to potřeba, je možné požádat o zálohu na pojistné plnění a zcela nejdůležitější je dodržovat pokyny likvidátora.

Co se děje po nahlášení a jak je to s likvidací škody pojišťovnou?

Po nahlášení škody klienta obvykle kontaktuje likvidátor nebo technik pojišťovny. Podle typu a rozsahu škody se buď dohodne termín prohlídky přímo na místě, a nebo klient obdrží požadavek doplnění dokumentů. Může dojít ke kombinaci obou postupů. Při prohlídce škody by měl klient předložit účty pro výpočet pojistného plnění, pokud tak neučinil už při hlášení. Poté likvidátor posoudí nárok a vyčíslí škodu. Klient obdrží dopis s informací o ukončení likvidace a výší pojistného plnění zaslaného na účet. „To vše se děje v případě, kdy je klient pojištěn. Ale mnoho majitelů nemovitostí vlastně ani neví, které pojištění by měli mít, aby po povodni, záplavě nebo jiné živelní události měli dostatek peněz na obnovu svého domu, chaty nebo jiné nemovitosti,“ uvedla specialistka Jakobová.

Na které asistence a další služby lze mít u pojišťoven nárok?

Některé pojišťovny avizovaly, že jsou schopny klientům poskytnout rychlé zálohy do určité částky z odhadované výše škody. Především u komplikovanějších likvidací, aby lidé mohli rychleji začít s opravami. Podle nastavených podmínek mohou hradit příspěvky na náhradní ubytování, asistenční služby spojené s hlídáním poškozené nemovitosti, převozem a uskladněním zařízení domácnosti či úklidovými pracemi.

Jak je to s pojištěním na poslední chvíli?

Pojišťovny upozornily na množící se případy, kdy se lidé v současné době pojišťují na poslední chvíli. „Všechny pojišťovny mají v podmínkách uvedené, že v případě záplav a povodní začne pojištění platit až určitý počet dní po sjednání. V Directu je to 10 dní,“ vysvětlila mluvčí Nela Maťašeje.

Kam se obrátit v případě potřeby?

Řada pojišťoven nějakým způsobem informuje své klienty a dává jim rady, jak ochránit majetek, případně nahlásit škody. Většina pojišťoven má webové stránky pro hlášení škod a poskytování potřebných informací. Pro kalamitní situace například Direct vytvořil stránky, kde klienti na jednom místě jednoduše najdou všechny informace a potřebné kontakty. Jejich klienti mohou nejen volat na telefonní číslo 270 270 777, nebo situaci hlásit online na direct.cz, ale i přes mobilní aplikaci. Slavia pojišťovna mimořádně otevřela Komunikační centrum během víkendu od 8 do 18 hodin, linka 255 790 111.

Jak je to s propojištěním domácností v Česku?

V porovnání se zahraničím se Češi pojišťují málo, tvrdí hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. „Roku 2018 byla propojištěnost domácností napříč republikou 50 procent, zatímco podle nejnovějších dat je to už 63 procent,“ sdělil. Dodal však, že ne všechny nemovitosti lze pojistit proti všem rizikům. Buď vůbec, nebo jen s omezenou výší plnění je to možné třeba právě v často zaplavovaných oblastech. Pojišťovny využívají pro posouzení rizika povodňové mapy. „Například bytové domy v obvyklých záplavových územích, které bývají zaplavovány povodní s periodicitou 20 let nebo nižší, proti povodni a záplavě často pojistit nelze vůbec,“ uvedl Kovanda.