Pozastavení řidičáků? Má platit až do uhrazení dluhu na výživném, rozhodl soud

Pozastavení řidičského průkazu kvůli dluhu na výživném má končit až po vymožení celého dluhu, nikoliv po dovršení dospělosti dětí. Rozhodl tak ve středu Ústavní soud v Brně. Zastal se tak sourozenců, kteří se přou o výživné s otcem. Muž totiž dostal řidičský průkaz zpět poté, co děti oslavily 18. narozeniny.

Řidičský průkazFoto: Profimedia

„Je to jediné férové řešení. Pokud je to institut zajišťující dlužné výživné z doby nezletilosti, pak je samozřejmé, že by ukončení exekuce okamžikem nabytí zletilosti svědčilo těm, kteří nic neplatí, a naopak by bylo přísné pro ty, kteří zaplatili,“ řekla České televizi soudkyně Kateřina Šimáčková.

Statisícová částka

Otec sourozencům z Písku dlužil peníze zhruba za 15 let. Částka se vyšplhala do statisíců a okresní soud nařídil exekuci. V říjnu 2016 exekutor rozhodl o pozastavení řidičského oprávnění. Muž se ale bránil a okresní soud mu vyhověl. Dospěl k závěru, že pozastavení řidičského oprávnění nemůže trvat poté, co obě děti nabyly zletilosti.

Krajský soud v Českých Budějovicích i Nejvyšší soud rozhodly stejně. To však nyní Ústavní soud zrušil. "Mladým lidem je potřeba vstup do dospělosti spíše usnadňovat než zhoršovat," dodala Šimáčková.

Zástava průkazů i za výživné pro děti do 26 let

V ústavní stížnosti sourozenců se uvádí, že šlo o nesprávnou interpretaci exekučního řádu ve znění platném do loňského roku. Stížnost uváděla, že pro pozastavení řidičského oprávnění je klíčové to, zda vymáhaná pohledávka vznikla v době nezletilosti dětí, a nikoliv to, kolik je jim let v době vymáhání pohledávky.

Nyní mohou exekutoři díky novele pozastavovat řidičské průkazy i neplatičům výživného za jejich studující děti do 26 let.

„Pozastavení řidičského průkazu je účinný nástroj,“ řekl pro Českou televizi Jakub Klein, jeden ze sourozenců, který přišel k Ústavnímu soudu a jeho nález přivítal jako šanci na vymožení dlužného výživného.