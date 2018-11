Požehnané pivo z Budějovického Budvaru míří na adventní trh

Hotel v Harrachově přijme do stálého pracovního poměru nebo na brigádu kuchaře. Nástup ihned. Ubytování a strava zajištěna. Nástupní plat 25.000 Kč + příplatky za akce.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 28 000 Kč

Řidiči tahačů Řidič nákladního automobilu s přívěsem, tahače. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 28000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE, •Práce v třísměnném pracovním režimu nebo v 12 hod směnách , •Nakládka, vykládka ČR, , POŽADUJEME, •Řidičský průkaz skupiny C a E, •Psychotesty, •Profesní průkaz, •Karta do tachografu, •Praxe v oboru, , NABÍZÍME, •Práci v příjemném a přátelském prostředí, •Zajímavé finanční ohodnocení, •Jednorázové roční prémie, •Příspěvek na penzijní připojištění, •Čisté pracovní prostředí, •Pracovní oděvy, obuv, •Důkladné proškolení při nástupu do zaměstnání, •5 týdnů dovolené, •Stravenky, Více informací na https//kariera.preymesser.cz. Pracoviště: M.preymesser logistika, spol. s.r.o. - provozovna, 293 01 Mladá Boleslav 1. Informace: Kamila Horáková, +420 702 120 868.