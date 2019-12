Co je to vapování?

Vapování je zdravotně méně škodlivou alternativou kouření klasických cigaret. Při zahřívání takzvaného e-liquidu, obsahujícího nikotin, dochází k přeměně na aerosol, jehož inhalací může uživatel přijímat nikotin. Tato metoda nezahrnuje žádné hoření, které je zdrojem většiny škodlivých a rakovinotvorných látek. Podle výzkumů (Public Health England) je tak vapování o 95 % méně škodlivé než klasické kouření.

Co říkají odborníci k situaci v USA?

Zprávy z USA v uplynulých měsících přinesly informace o případech poškození plic a také o úmrtích, která jsou spojována s užíváním elektronických cigaret. Všechny tyto případy se staly v USA a vztahují se k pouličnímu prodeji a výrobkům, které nepodléhají regulaci. Problémem není vapování, nýbrž ilegální oleje s výtažky z marihuany.

Eva Králíková, jedna z nejvýznamnějších českých odbornic v této oblasti, předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku a vedoucí Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, pro server Zdravotnický deník uvedla: „Nebyla to úmrtí na e-cigarety. Ty jsou na trhu více než 12 let a nic podobného zatím není známo. Nemyslím, že by se toto téma mělo u nás řešit. Jednalo se o kontaminaci ilegálních olejů s THC či ilegálních vapovacích směsí s nikotinem. Varování před inhalováním neznámých látek je však jistě na místě.“

THC je rozpustné právě v tucích, zatímco e-cigarety žádné tuky neobsahují. Produkty v oficiální distribuci neobsahují THC, acetát vitaminu E, minerální soli ani živočišné tuky. Bezpečnější je také používat elektronické cigarety s uzavřeným systémem a nemíchat si náplně sami doma.

„Dospělí spotřebitelé by si měli kupovat pouze výrobky od renomovaných výrobců. Testování kvality a bezpečnosti je v centru zájmu vývoje a výroby produktů blu. Za posuzování přísad a látek v našich výrobcích je odpovědný početný tým profesionálních toxikologů,“ říká Grant O’Connell, šéf výzkumu ve společnosti Fontem Ventures.

Jsou náplně do e-cigaret bezpečné?

Ano, jsou. Pokud se vystříháte černého trhu a směsí obsahujících výtažky z marihuany, jako zákazníkovi běžné trafiky v ČR vám nic nehrozí. V Evropě jsou pravidla pro kontrolu e-liquidů mnohem přísnější než v USA. Náplně do vaporizérů sestávají ze směsi propylenglykolu, nikotinu a příchutě. Propylenglykol je standardní a schválenou látkou, která se běžně používá například v potravinářském nebo kosmetickém průmyslu.

„Jedním z argumentů pro důvěryhodnost vapování je možnost volby vaporizérů s tak zvaným uzavřeným systémem, jaký přináší značka blu. Na rozdíl od klasických e-cigaret s otevřeným systémem nabízí uzavřený systém jednorázové náplně s garancí bezpečného obsahu přímo z výroby,“ říká Jaroslav Fišer, marketingový ředitel pro produkty nové generace ze společnosti Imperial Brands.

Jak je to s dalšími alternativami ke klasickým cigaretám?

Užívání elektronických cigaret je pouze jednou z moderních alternativ ke klasickým cigaretám. Z hlediska škodlivosti si nejlépe stojí beztabákové nikotinové polštářky, které mají zásluhu mimo jiné na rapidním poklesu chorob a úmrtí souvisejících s kouřením ve Skandinávii. Vaporizéry také neobsahují žádný tabák. Proto jsou všeobecně považovány za méně škodlivé než další elektronická alternativa, nahřívaný tabák. K uvolnění nebezpečných látek dochází hlavně při hoření tabáku, ale částečně rovněž při jeho nahřívání. (kos)