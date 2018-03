Pozor na překlenovací úvěry ze stavebního spoření

Stavební spoření dnes využívají více než tři miliony Čechů. A to je dost na to, aby se mezi nimi našli i tací, kteří si v jeho rámci sjednají překlenovací úvěr v neúměrné výši – například i na pořízení vlastního bydlení.

Překlenovacím úvěrem začíná v případě stavebních spořitelen zhruba 94 procent úvěrových případů. Překlenovací úvěr je přitom určen k překlenutí doby, po kterou smlouva nesplňuje podmínky pro vznik nároku na úvěr ze stavebního spoření. Měsíční splátka překlenovacího úvěru se tak skládá z dospořování, splátky úroků, ale neobsahuje splátku jistiny.

„To znamená, že klient splácí úroky ze dvou milionů a zároveň si v rámci stavebního spoření dospořuje, aby dosáhl na čtyřicet procent půjčených peněz a mohl překlopit překlenovací úvěr do řádného úvěru,“ vysvětluje finanční poradce společnosti Partners Ondřej Hatlapatka.

Pomocí překlenovacího úvěru klient stavební spořitelny de facto překlene období „nemám peníze“ do období „dlužím už jen šedesát procent“, a až teprve pak začne úvěr splácet anuitně za konstantních splátek, v nichž splácí i jistinu a tím si snižuje i úroky.

„Naopak období překlenovacího úvěru je velmi nákladné a dlouhé. V praxi to znamená, že dluh vůbec neklesá, klient stále dluží dva miliony korun a platí z této celé dlužné částky úroky, někdy i 18 let,“ vysvětluje „kouzlo“ překlenovacích úvěrů na pořízení vlastního bydlení Ondřej Hatlapatka.

Nikterak přitom neodsuzuje možnost čerpání překlenovacího úvěru od stavebních spořitelen, kdy si jejich klienti ovšem půjčují malé částky, u nichž velmi rychle dospoří požadovanou částku peněz - jako kombinaci s hypotečním úvěrem, nebo na malé dofinancování záměru. Většinou se využívá takový úvěr ze stavebního spoření a do takového limitu, že není potřeba zastavit nemovitost.

929 500 korun vs. 729 880 korunRodina zvažuje dvoumilionový překlenovací úvěr od stavební spořitelny se splatností 29 let a stejně vysoký hypotéční úvěr na 30 let splácení. U překlenovacího úvěru od stavební spořitelny bude po dobu cca 18 let splácet 6700 korun při sazbě 1,98 procenta ročně. Ovšem, z této částky půjde 3400 korun na dospořování a 3300 korun na splátku úroku úvěru. To potrvá do té doby, než se jí podaří naspořit 40 procent cílové částky, teprve pak se její překlenovací úvěr překlopí do klasického úvěru ze stavebního spoření. Rodině i tak vzroste splátka na 11 000 korun měsíčně a změní se jí i úroková sazba. Za dva půjčené miliony korun celkově přeplatí 929 500 korun navíc.

U hypotéky bude rodina po dobu 30 let splácet 7599 korun se sjednanou sazbou 2,19 procenta ročně. Každým měsícem přitom bude její dluh menší, čímž bude méně platit i na úrocích. Za dva půjčené miliony korun přeplatí 729 880 korun.

Zdroj: Ondřej Hatlapatka

