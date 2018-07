Pozor na výluky u cestovního pojištění! Můžou vás přijít draho

Chystáte si sjednat pojistku? Ať už se týká čehokoliv, důkladně si nastudujte pojistné podmínky a především výluky, který bývají důvodem, proč pojišťovny nevyplácí škody. Čeho se výluky mohou týkat a co dalšího si ohlídat, radí finanční poradce Partners Josef Uchytil.

Cestovní pojištění. Ilustrační foto.Foto: Archiv Deník

Pojistné podmínky se u jednotlivých pojišťoven i rizik liší. Proto je naprostou nutností seznámit se s podmínkami dané instituce a pochopit také všechny výluky neboli případy, kdy žádné peníze nedostanete. Přečtěte si typické příklady, jež se týkají cestovního pojištění.

1) Potíže s chronickou nemocí

Trpíte diabetem nebo třeba astmatem? Pojistit se na dovolenou pro vás bude složitější. Chronická onemocnění a nemoci, které existovaly před cestou, obvykle do výluk spadají. Najdou se sice výjimky, ale vždy záleží na druhu choroby a jestli je daný stav po určitou dobu stabilizovaný.

2) Máte zubní protézu?

Ke klasickým výlukám z běžného cestovního pojištění patří také zubní protézy. Ošetření tohoto typu stomatologické péče vám bohužel nikdo ani nepřipojistí.

3) Odpovědnost za půjčené auto

Budete cestovat zapůjčeným vozem? Tak vězte, že pojištění odpovědnosti sjednané v rámci cestovního pojištění se na půjčená vozidla obvykle nevztahuje. Autopůjčovny však nabízejí speciální připojištění, které kryje právě rizika poškození vaší vinou. Počítejte ale s tím, že si budete muset připlatit.

4) Neposedné děti

Rozbitá televize v hotelovém pokoji není žádnou katastrofou, ale něco stojí. Když na riziko odpovědnosti v rámci cestovky pojistíte i své ratolesti, máte téměř vyhráno. Nicméně, často také záleží, jak ke škodě došlo. Po Evropě se může na škody způsobené dítětem vztahovat i odpovědnostní pojistka sjednaná například k pojištění domácnosti.

Co dalšího si při uzavíraní cestovka ohlídat? Pokud vyrážíte do vysokých hor, ujistěte se, do jaké nadmořské výšky můžete vystoupat. Pozor také na cestování v těhotenství. Cestovní pojištění se na nastávající matky vztahuje pouze do určitého stupně těhotenství.

V neposlední řadě nezapomínejte ani na odpovídající limity. Ty je třeba volit nejen s ohledem na destinaci, ale také na aktivity, které na dovolené chcete provozovat. Nejde pouze o limit u léčebných výloh, ale i u pojištění odpovědnosti. Fatální může být také opomenutí připojištění rizikovějších sportů. A pamatujte, že dobrá asistenční služba vyřeší 90 procent náležitostí za vás.