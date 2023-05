Paní K. letos prožila dvě zlomové životní události. Stala se podruhé babičkou, ale o několik týdnů později přišla o svého otce. „Tatínek si něco na pohřeb našetřil, takže jsme velké výdaje na rozloučení neměli. Ale i kdyby to tak nebylo, určitě bychom nešetřili a zaplatili bychom pohřeb i s obřadem,“ řekla.

I ona zaslechla zprávy, že se objevují levnější varianty rozloučení v podobě pohřbu bez obřadu. To kvůli obavám lidí z drahoty. „Nechci nikoho soudit a umím pochopit, že mají lidé strach z budoucnosti a hluboko do kapsy. Ale na co budou potom vzpomínat?“ dodala.

Vysoký počet pohřbů bez obřadu zaregistrovali v Blatné. „Zvlášť v letošním roce je nárůst poměrně velký,“ říká Dagmar Havlíková z Pohřební služby TS Blatná. Důvodem je podle ní to, že zdražují dodavatelé. „Proto jsme nuceni zvedat ceny také,“ dodala.

Jen pro srovnání. V roce 2012 bylo bez obřadu 13 procent z celkového počtu pohřbů vyřízených v PS Blatná. Průměrná cena pohřbu s obřadem byla 13 až 20 tisíc korun, bez obřadu 6 až 10 tisíc korun. Od začátku letošního roku je to 71 procent, cena pohřbu s obřadem je 22 až 33 tisíc korun, bez obřadu 10 až 15 tisíc korun.

V blatenském krematoriu mají zavedené dva obřadní dny v týdnu – pondělí a čtvrtek, kdy je smuteční síň v zimních měsících vytápěna. Z důvodu růstu energií jsou obřady mimo tyto dny za příplatek.

Jinde peníze neřeší

Ve Strakonicích mají opačnou zkušenost. „Převažují pohřby se smutečním obřadem. Cena s obřadem se pohybuje od 25 do 30 tisíc korun, pohřeb bez obřadu vyjde průměrně na 14 tisíc korun,“ řekla Ivana Hejpetrová, vedoucí Správy hřbitova a Pohřební služby TS Strakonice.

Ve Strakonicích, stejně jako v Blatné, jsou obřadní dny dvakrát v týdnu, a to v úterý a čtvrtek. „Náklady na provoz pohřební síně strakonického hřbitova byly loni cca 670 tisíc korun bez DPH,“ sdělil František Vintr, ekonom a jednatel TS Strakonice. V roce 2021 to bylo 600 tisíc, o rok dříve 580 tisíc korun.

V Horažďovicích vyšší zájem o pohřby bez obřadu v posledních letech nezaznamenali. Změnila se ale cena pohřbu. V roce 2018 stál kolem 20 tisíc korun, letos je dražší přibližně o sedm tisíc korun. „Jde o ceny za pohřby bez květin, muzikantů a podobně,“ uvedla Jana Adámková z Pohřební služba Adámek, s.r.o., Horažďovice.

Vyšší ceny jsou znát například na výběru rakve, urny nebo květin. V roce 2018 stál smuteční věnec 1350 korun, nyní už 1850 korun. „Obzvlášť květiny jsou mnohem dražší než v minulých letech. Samozřejmě i výrobcům rakví a okrasných uren se zvýšily náklady na výrobu, což se samozřejmě nejvíce dotýká koncových zákazníků. Lidé v Horažďovicích jsou ale spíše konzervativní, nikdy ani žádné výstřelky nechtěli. To platí pro rakve i urny,“ dodala Jana Adámková.

Také v Horažďovicích pohřbívají dvakrát v týdnu. „Snažíme se šetřit. Takže topíme v kanceláři a mírně na chodbě, jinak den před obřadem,“ vysvětlila Jana Adámková.

Peníze si nechali, obřad nebyl

V jedné z pohřebních služeb v regionu ale zaznamenali jinou událost. Pozůstalí si nechali všechny peníze, které si jejich zemřelý člen rodiny našetřil na svůj pohřeb s obřadem a prohlásili, že si přál pohřeb bez obřadu.

Cena pohřbu se celkově se odvíjí od toho, jakou si pozůstalí vyberou rakev pro zemřelého, kolik si případně objednají kytic nebo věnců na obřad. Jejich cena, stejně jako cena vybrané rakve, tvoří nemalou položku v konečné faktuře. Dále cenu pohřbu udává celkový počet ujetých kilometrů na cestě pro zemřelého, jeho následný převoz a počet dnů chladícího zařízení, kde je zemřelý uložen do obřadu.