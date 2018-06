Skupině PPF klesl loni zisk o devět miliard. Aktiva vzrostla na 975 miliard

Nový italský premiér Giuseppe Conte ve svém úterním projevu v Senátu před večerním hlasováním o důvěře vlády znovu otevřel otázku automatického přerozdělování uprchlíků. To by se podle jeho slov mělo dít automaticky a mělo by být povinné. Evropa by také měla přezkoumat sankce uvalené na Rusko.