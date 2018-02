Výrobce obuvi Prabos míří na burzu. Nabídne akcie za desítky milionů

Český výrobce obuvi Prabos míří na trh START Burzy cenných papírů Praha. Prostřednictvím primární nabídky akcií (IPO) hodlá prodat tuzemským investorům 15procentní podíl. Firma si tak chce otevřít nové možnosti financování plánovaného růstu. Investory pak hodlá oslovit především zajímavým dividendovým výnosem.

V případě úspěšného IPO firma ze Slavičína nevylučuje budoucí navýšení kapitálu a více obchodovaných akcií. „Nový trh START nás oslovil svými parametry, které naplňují naše potřeby. Nabídnutím 15procentního podílu si chceme otestovat tento zdroj financování a v případě potřeby jej hodláme využívat i pro budoucí expanzi firmy,“ uvedl šéf představenstva Prabosu Jaroslav Palát.

„Větší část výnosu z částečného prodeje mého podílu hodlám poskytnout společnosti ve formě podřízeného dluhu za účelem refinancování stávajících bankovních úvěrů. Expanzi pak budeme dále financovat také z vlastních zdrojů a v menší míře i z bankovních úvěrů,“ dodal Palát, který si nadále hodlá ve firmě ponechat 35procentní podíl. Druhým akcionářem zůstává s 50 procenty člen představenstva a dlouholetý výrobní ředitel podniku Juraj Vozár.

Společnost Starteepo, kterou si Prabos vybral jako IPO poradce, odhaduje velikost transakce na 60 až 90 milionů korun.

„Očekáváme, že o akcie bude zájem. Prabos je tradiční česká firma navazující na baťovskou tradici. Nabídka akcií jistě osloví typického domácího investora, který ocení předpokládanou dividendu. Vzhledem k ocenění firmy by měla být společnost schopna nabídnout až šestiprocentní dividendový výnos k očekávané upisovací ceně akcie,“ řekl manažer transakce František Bostl ze Starteepo.

Podle ředitele pražské burzy Petra Koblice je skvělé, že relativně nový trh START oslovuje široké spektrum firem. „Prabos reprezentuje výrobu, která má v České republice obrovskou tradici. Dokázala se navíc prosadit i na zahraničních trzích a pokračuje tak v šíření dobrého jména českého obuvnického průmyslu mimo republiku. Doufám, že připravovaná emise přinese společnosti požadovaný kapitál a přispěje k dalšímu úspěšnému růstu této firmy,“ prohlásil Koblic.

Prabos je přední výrobce pracovní obuvi pro průmyslové použití, obuvi pro bezpečnostní složky a také obuvi outdoorové. Podle předběžné účetní uzávěrky dosáhla firma v roce 2017 tržeb 320 milionů korun a zisku 36,8 milionu po zdanění, což je meziročně o 56 procent více.

O společnosti Prabos

Prabos plus a.s. je výrobce obuvi s tradicí sahající až do roku 1860. Tehdy vznikla společnost Japis, která zpracovávala usně a po I. světové válce zahájila výrobu obuvi. Po znárodnění v roce 1948 přešla společnost Japis pod správu n.p. Baťa a následně byla v roce 1952 začleněna do n.p. Svit Gottwaldov. Teprve v roce 1991 se závod transformoval jako samostatná divize společnosti a.s. Svit Zlín. 1.1.1993 získala společnost právní subjektivitu pod názvem Prabos a.s. Slavičín, která se postupně transformovala na současnou Prabos plus a.s.

Dnes se společnost řadí v regionu CEE mezi přední výrobce pracovní obuvi pro průmyslové použití, obuvi pro vojenské, hasičské a policejní složky a také obuvi trekové, lovecké a outdoorové. Boty Prabos obouvají zaměstnanci předních českých výrobních společností, Armáda ČR, Makedonská policie či německý Bundeswehr. Firma dodává či dodávala své boty i pro armády Litvy, Švýcarska, Polska, Nizozemska nebo Velké Británie. Oblibu má značka také mezi českými myslivci. Obuv byla úspěšně testována v extrémních podmínkách českými egyptology či polárníky z Mendelovy polární stanice v Antarktidě.