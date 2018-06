Práce je dost, ale brigádníků málo, hlásí zaměstnavatelé na Vysočině

Nemáte na léto pro studenty brigádu? Poměr mezi nabídkou a poptávkou se po letech zcela otočil. Zatímco dříve bývalo pro studenty obtížné najít dobrou letní brigádu, protože místa byla dlouho dopředu obsazená, nyní je situace mnohdy zcela obrácená. Studenty či nezaměstnané, kteří by byli ochotni přes léto pracovat, teď zaměstnavatelé hledají horko těžko.

Brigádníky na léto hledala pravidelně cukrárna Jany Vyhnálkové v Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku. „Ano, brigádníky na léto zaměstnáváme, ale dáváme přednost těm, kteří u nás v minulosti pracovali třeba už několik let a byli jsme s nimi spokojeni,“ dozvěděli jsme se v cukrárně.

Úřady práce v Kraji Vysočina evidují každoročně desítky nabídek pro brigádníky. Většina firem ale hledá pracovní sílu na léto jinou formou než pomocí úřadu. Například s pomocí internetu, či z řad vlastních zaměstnanců. Stejně tak mladí lidé hledají brigády spíše přes pracovní portály. Možnost letních brigád nabízí v Třebíči například portál nabrigadu.cz. V nabídce je například prodej točené zmrzliny v Litohoři v Moravských Budějovicích. „Brigádníci se hlásí, zájem mají, bereme jak nové, tak i ty, s nimiž máme zkušenost,“ sdělil zaměstnavatel Aleš Kadlec. Jen pro upřesnění, točením zmrzliny se může student vydělat asi 80 korun za hodinu. Portál Práce Letní brigáda nabízí v Jihlavě víc než 200 míst, doma i v zahraničí, ve strojírenství i hotelových službách.

Doby, kdy se brigádníci z řad studentů spokojili s jakoukoliv nabízenou částkou, protože pracovních míst pro brigádníky byl nedostatek, stejně jako pracovních míst obecně, protože nezaměstnanost byla v Česku vysoká, jsou zřejmě už pryč. „Brigádníci už chodí s tím, že chtějí aspoň 120 korun za hodinu práce, protože jim to někdo chytře poradil. Jenže jejich představy se s realitou rozcházejí. A to nemluvím o takových, kteří si chtějí diktovat i pracovní dobu. My dáváme přednost stálým brigádníkům, se kterými máme dobrou zkušenost, klidně přiznám, že to bývají děti nebo příbuzní našich zaměstnanců, takže spolehlivost je zaručena,“ konstatoval hostinský Pavel Pipek z Havlíčkova Brodu.

„Ano, brigádníky přijímáme nejen na léto, ale i po celý rok. Musí samozřejmě splnit zdravotní a odbornou způsobilost pro danou práci, což v našem případě znamená omezenou nabídku pro mladistvé kandidáty. Poptávka je samozřejmě nízká, respektive kopíruje situaci na trhu práce, které také odpovídají požadavky brigádníků,“ sdělil za společnost Futaba v Havlíčkově Brodě Petr Charvát s tím, že nejčastěji se ve Futabě brigádníci rekrutují z členů rodinných příslušníků stálých zaměstnanců.

Ovšem i druhá strana, tedy brigádníci, mají svoje připomínky. „Ucházel jsem se o brigádu ve firmě, kde se vyrábí kabeláž do aut. Mzda, kterou mi nabídli, byla směšná, navíc chtěli, abych chodil na brigádu celý měsíc. To se mi opravdu nehodí,“ posteskl si student Pavel Čuřík z Havlíčkova Brodu.

„Prodavač nebo architekt, skladník nebo ajťák, u nás má každý šanci. V současnosti zaměstnáváme více než 18 000 lidí. Najdete nás od Chebu až po Třinec,“ informovala za obchodní řetězec Kaufland Renata Maierl za úsek firemní komunikace. Jak upřesnila, má obchodní řetězec v provozu portál s aktuálními nabídkami volných pracovních pozic a nové pracovní síly hledá neustále. Brigádníkům nabízí Kaufland 135 korun na hodinu.

S údajně přemrštěnými požadavky potenciálních brigádníků se setkali prý už loni ve žďárské organizaci Sportis, která spravuje rekreační areál Pilák i kemp u žďárské vodní nádrže Pilská. „Sezonní provoz třeba v kempu zajišťujeme především zaměstnáváním brigádníků. Zatím se je daří sehnat bez větších potíží, ale s některými jsme se prostě nedohodli, protože jejich požadavky byly pro nás skutečně nereálné, například vzhledem k tomu, že to není práce tak těžká jako jiné,“ zmínila Ladislava Procházková ze Sportisu.

Možnosti brigády nabízejí nejen firmy, kempy, cukrárny, obchody či restaurace, ale také městské úřady. Například městský úřad v Golčově Jeníkově. „Vloni jsme přijali na brigádu 5 studentů, kteří přes léto pomáhali s údržbou travnatých ploch a záhonů veřejné zeleně. Letos je zájem o brigády nabízené městem ale o něco vyšší, takže jsme přijali 7 studentů,“ informoval starosta Golčova Jeníkova na Havlíčkobrodsku Vlastimil Marušák.

„Na koupališti míváme pravidelně brigádníky. Letos dva plavčíky, a také výpomoc do pokladny, studentku a seniorku. Studenti se na brigádu u nás občas ptají, nejtěžší bývá zpravidla sehnat nového plavčíka. Musí absolvovat školení, získat certifikát a práce na koupališti je závislá na rozdíl od práce třeba ve firmách, na počasí,“ sdělila za vedení odboru technických služeb města Přibyslav Hana Mikulincová.

Místa na letošní letní sezonu koupaliště jsou v Přibyslavi zajištěná. Na údržbu veřejné zeleně brigádníky město nehedá, plochy města má na starosti technická četa. „Na další jsou najímané vždy na dva roky firmy, s úklidovými pracemi nám pomáhají pracovníci veřejně prospěšných prací, aktuálně máme tři,“ upřesnila Mikulincová.

Možnosti brigády na léto nabízí studentům i řetězec rychlého občerstvení Mc Donalds. Podle informací vedoucích pracovníků přichází průběžně za týden tak pět zájemců z řad studentů, kteří si chtějí v létě přivydělat. Mc Donalds zaměstnává brigádníky jak nováčky tak i ty, co již mají s prací v tomto řetězci praxi.