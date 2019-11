Češi pracují déle než Francouzi či Slováci. Zdaleka ale ne tak jako Islanďané

Počet let, které si Češi odpracují, se prodlužuje. Zatímco ještě před deseti lety to bylo v průměru 33,9 roku, nyní je to 36,3 roku. Vyplývá to z údajů evropského statistického úřadu Eurostat. Ten srovnával, jak dlouhá bude pracovní kariéra lidí, kterým je v daném roce patnáct let.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej