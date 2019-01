Chcete pracovat na ministerstvu zdravotnictví? Napište někdejšímu poradci ministra Jakubovi Královi, radí si lidé na sociální síti. Podle výzvy, která se nyní objevila na Facebooku, právě nyní probíhá nezvyklý nábor zaměstnanců do státní správy.

Pokud chce někdo pracovat na ministerstvu zdravotnictví či ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv, má to vzít podle facebookových příspěvků právě přes bývalého poradce ministra Jakuba Krále. Zájemci se mají ozývat přímo na jeho e-mail, který Král používá ve své soukromé společnosti Porta Medica.

HROZÍ STŘET ZÁJMŮ

„Šlo by o oddělení léčiv a zdravotnických prostředků, přičemž agenda by byla zaměřena výhradně na prostředky,“ přibližuje nabídku facebookový inzerát.

Tato akce ovšem vyvolala pozdvižení v řadách protikorupčních organizací. Právník Jakub Král totiž na ministerstvu vůbec nepracuje. Pár měsíců tam dělal jen poradce současnému ministrovi Adamu Vojtěchovi. Místo toho ale Král vlastní soukromou společnost Porta Medica, která v oblasti zdravotnických prostředků podniká. Pomáhá třeba výrobcům v hladkém vstupu na český trh.

„Takže pokud pan Král na jedné straně provádí nábor zaměstnanců ministerstva a lékového ústavu, a na druhé straně asistuje farmaceutickým firmám při vstupu na trh, může docházet k zásadnímu střetu zájmů. Byť třeba ne hned, tak v budoucnu bude mít pan Král v obou institucích zavázané kontakty, na kterých bu-dou záviset výsledky správních řízení,“ kritizuje akci Marek Zelenka z organizace Oživení. Podobně se vyjádřil i právník organizace Transparency International Petr Leyer.

Jakub Král pomoc při náboru nepopírá. Jakýkoliv střet zájmů ale odmítá. „Prostřednictvím své studentky jen dávám vědět ostatním studentům o možnosti pracovního uplatnění hned po státnicích. Nevím, co by na tom mělo být špatného,“ brání se. Ministerstvo je na tom podle něj personálně špatně, a to hlavně kvůli předchozímu vedení. Úřad proto vypsal na řadu míst výběrová řízení.

Samotné vedení resortu se pak od inzerátu distancuje. „Jedná se o zcela soukromou aktivitu dané studentky a ministerstvo o ní nemá žádné bližší informace. Není do ní ani nijak zapojeno,“ uvedla mluvčí Gabriela Štěpanyová.

Každý uchazeč, který se na volná místa přihlásí, podle ní projde naprosto standardním výběrovým řízením v souladu se zákonem.

NEPLACENÝ EXTERNISTA

„Zásadně odmítáme, že by pan Král pro ministerstvo vybíral zaměstnance či se jakkoliv angažoval ve výběrových řízeních. Z jakého důvodu byl uveden jako kontakt v daném inzerátu, to skutečně nevíme,“ dodala Štěpanyová.

Jakub Král dřív působil jako poradce ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Nyní je externistou v pracovní skupině pro úhrady zdravotnických prostředků.