Policejní náboráři si mohou mnout ruce. Pandemie koronaviru sice zatěžovala akceschopnost policejního sboru, ale na druhé straně situace na trhu práce přivádí do náborových středisek rekordní počty lidí. Potvrzují to regionální i celostátní data, která získali reportéři Deníku.

Policie a strážníci, Ostrava, rok 2020. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Markantní je to třeba na Vysočině. Loni tam bylo podáno 700 žádostí o přijetí do služebního poměru a přijato bylo 82 uchazečů. Pro srovnání: dva roky předtím se do služeb hlásilo v průměru asi 400 lidí. „Tento zvýšený zájem o práci zřejmě souvisí s epidemiologickou situací v rámci Kraje Vysočina i s tím, že zaměstnání u Policie ČR přináší určitou sociální jistotu a stabilitu. I když jde o povolání velice náročné,“ říká mluvčí policie na Vysočině Dana Čírtková.