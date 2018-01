Pracovat v Česku je lákavější než kdekoli jinde ve střední a východní Evropě

Česká republika nabízí 25. nejlepší pracovní podmínky a příležitosti na světě. Lichotivou statistiku přinesl globální průzkumu společnosti Adecco, který hodnotil atraktivitu 119 zemí světa z pohledu zaměstnanců. Praha v hodnocení porazila všechny konkurenty ze střední, východní i jižní Evropy.

Nadprůměrné hodnocení Češi získali především díky vysoké úrovni odborných a technických dovedností a dále poměrně dobré úrovni genderové rovnosti a možností sociální mobility. V čem by se Česko naopak mělo zlepšit, aby i v budoucnu obstálo v mezinárodní konkurenci, je zejména větší zájem přijímat talentované pracovníky ze zahraničí, vyšší tolerance menšin či zefektivnění vzájemné kooperace mezi firmami.

Nejatraktivnější zemí světa pro práci je podle žebříčku Švýcarsko, následují Singapur, USA, Norsko, Švédsko a Finsko. Celosvětová studie The Global Talent Competitiveness Index (GTCI), kterou již popáté uskutečnila personální agentura Adecco Group ve spolupráci s organizacemi The Business School for the World a Tata Communications, hodnotila jednotlivé země na základě jejich schopnosti přitahovat, rozvíjet a udržet talentované pracovníky.

Vítězné země se vyznačují kvalitním vzdělávacím systémem, který kombinuje klasické formální vzdělávání s moderní projektovou výukou, a obchodním prostředím s přiměřenou regulací, která přispívá ke konkurenceschopnosti společností a usnadňuje obchodní činnost. Státy na vrcholu žebříčku také podporují mezinárodní i sociální mobilitu.

V rámci jednotlivých kategorií dopadla Česká republika nejlépe ve schopnosti udržet talentované pracovníky, kde obsadila 17. příčku. „Hlavním důvodem je vysoké skóre v oblasti bezpečnosti, dále vysoká úroveň sociálního a důchodového zabezpečení a v neposlední řadě výborné životní, zdravotní a hygienické podmínky,“ zhodnotil výsledky studie ředitel Adecco ČR Ondřej Wysoglad.

Průzkum hodnotil také pracovní atraktivitu 90 vybraných světových měst. Praha se umístila na 25. Příčce. Předstihla tak metropole jako New York, Berlín, Barcelona, Singapur nebo Řím. „Praha je z důvodu strategického umístění ve středu Evropy a velmi dobré dopravní dostupnosti dlouhodobě zajímavá pro zahraniční společnosti. Zároveň nabízí kvalitní podmínky pro život“, doplnil Wysoglad. Vedle Prahy bylo z českých měst do průzkumu zahrnuto i Brno, které se umístilo na 51. pozici.