Zaměstnavatelé tak budou moci uplatnit slevu za pracovníky, kteří jsou mladší 21 let, studují, jsou starší 55 let, zdravotně postižené, pečují o dítě do deseti let nebo případně čerstvě absolvovali rekvalifikaci. Jejich pracovní úvazek však nesmí překročit třicet hodin týdně. Zaměstnavatelé si pak budou moci odečíst od pojistného na sociálním pojištění pět procent z vyměřovacího základu zaměstnance.

Samotní zaměstnavatelé snahu státu o zvýhodnění částečných úvazků vítají. Na druhou stranu si myslí, že uvedení těchto opatření do praxe je značně problematické. „Nastavené podmínky jsou tak administrativně náročné, že předpokládáme u firem minimální využití. Například firma se sto zaměstnanci si bude klást otázku, kolik procent zaměstnanců je do 21 nebo nad 55 let a zda se tímto možným zvýhodněním vůbec zabývat, protože zvýšená administrativa se nevrátí v uspořených prostředcích,“ vysvětlila generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Eva Svobodová.

Navíc uvádění zákona do praxe přinese některá úskalí. Například v případě, že zaměstnance má několik zkrácených úvazků u více firem, tak slevu uplatní ta, která se o ni přihlásí jako první. „Tak to skutečně je a přijde nám to komické,“ doplnila Svobodová.

Zároveň si firmy nejsou jisté, zda tato zadání zvládnou jejich účetní programy. Například vyřazení pracovníka po dosažení 21 let. Za přenastavení takových programů se totiž platí a to se firmě nemusí vyplatit.

Poměrně skeptická vůči novému zákonu je i ředitelka Klubu svobodných matek Dana Pavlousková. „Není to něco, co by zahýbalo s pracovním trhem. Pro zaměstnavatele toto totiž není důrazný motivátor. Zkrácené úvazky ani příliš nechtějí,“ dodala ředitelka.

Za koho je sleva



Průměrný věk nezaměstnaných: 43,2



Věková struktura nezaměstnaných v prosinci 2022

Do 19 let: 12 391

20-24 let: 22 311

25-29 let: 21 928

30-34 let: 26 087

35-39 let: 27 921

40-44 let: 29 680

45-49 let: 31 923

50-54 let: 30 273

55-59 let: 38 025

60-64 let: 27 358

nad 65 let: 3906

Celkem: 271 803



Zdroj: Úřad práce ČR





Případy, kdy bude mít zaměstnavatel nárok na slevu na pojistném:

- Zaměstnanec je starší 55 let.

- Zaměstnanec je mladší 21 let.

- Zaměstnanec je osobou, která se na budoucí povolání připravuje studiem.

- Zaměstnanec je osobou pečující o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem, nebo které má v nahrazující péči.

- Zaměstnanec je osobou pečující o dítě mladší 10 let závislou na péči jiné osoby v I. stupni, nebo o osobu blízkou závislé v péči jiné osoby ve II.-IV. stupni.