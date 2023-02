Pracující důchodci přestanou platit pojistné. Jejich mzdy se zvýší

Pracující důchodci. Blíží se jim termín odchodu do penze nebo už by měli být na zaslouženém odpočinku, přesto dál pracují. A Fialova vláda si je v rámci důchodové reformy hodlá hýčkat. Už od poloviny roku by jim na výplatních páskách mohly přibýt řádově stovky až tisíce korun měsíčně.

Pracující čeští důchodci patří k průměru zemí sedmadvacítky. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock