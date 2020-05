Slavné Pragerovy kostky se dočkají renovace. Měly by zmizet i bariéry v okolí

Nenápadné, architektonicky cenné Pragerovy kostky v areálu Emauz by konečně měly být rekonstruovány. Oprava sídla pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR), postaveného na konci 60. let ve stylu brutalismu, měla začít už loni. Magistrát chtěl do rekonstrukce investovat až miliardu korun, současná varianta v režii IPR by se měla pohybovat ve stovkách milionů korun.

Komplex budov od architekta Karla Pragera poblíž pražských Emauz má být rekonstruován. | Foto: IPR Praha

Trojice kostek, navržených architektem Karlem Pragerem, mimo jiné také autorem budovy bývalého Federálního shromáždění, je už léta v nevyhovujícím stavu. Budovy mají problémy se statikou, zatéká do nich a uspořádání interiéru odpovídá 70. letům minulého století. Utajovaný Palachův pylon měla KSČ na očích. Památník bude teď dokončen Přečíst článek › Podstatou původního – magistrátem už vysoutěženého – řešení bylo radikální snížení energetické náročnosti. „Nakonec se od plánu upustilo, protože se nepodařilo projednat zásadní technické řešení, a to přivaděč vody z Vltavy, který měl budovy ochlazovat. Mezitím také přešla správa Emauzského areálu do rukou IPR a spolu s tím i odpovědnost za provedení rekonstrukce. Rekonstrukce by měla v první řadě respektovat architektonickou hodnotu budov,“ vysvětlil mluvčí IPR Marek Vácha. Dvě Prahy: Město z ptačí perspektivy. Jak se změnilo od dob našich prababiček? Přečíst článek › IPR začátkem letošního roku po konzultaci s vedením města, zástupci magistrátu a Českou komorou architektů rozhodl, že se obnova odehraje ve dvou paralelních etapách. První bude rekonstrukce budov vycházející z původního projektu magistrátu. „Ponese se v duchu respektu ke kulturní a architektonické hodnotě díla Karla Pragera a jeho spolupracovníků,“ řekl Vácha. Tři z pěti Zároveň IPR chystá architektonickou soutěž na veřejné venkovní prostranství. „Aktuálně zjišťujeme potřeby a názory zaměstnanců na vnitřní a venkovní prostory. Soutěž na podobu venkovních prostor bude vypsána letos na podzim. Soutěž na dodavatele rekonstrukce budov je v plánu příští rok,“ upřesnil Vácha. Venkovní areál by se měl propojit se zahradami benediktinského opatství. Cílem je odstranit bariéry, kvůli kterým jej lidé nenavštěvují. Zmizí proto plot, který klášter a sídlo IPR odděluje od Vyšehradské ulice. Někdejší sídlo Projektového ústavu výstavby hl. m. Prahy bylo postaveno v původní zahradě emauzského kláštera. Po první etapě, dokončené v roce 1973, se počítalo ještě s výstavbou čtvrtého a pátého pavilonu na nároží Vyšehradské a Karlova náměstí. Ty už se však realizace nedočkaly. Zvyšují bezpečnost, či omezují? Výstava ukazuje překážky v městském prostoru Přečíst článek ›

