Silničáři na Barrandovském mostě v Praze dnes zahájili poslední fázi oprav. Dělníci odfrézovávají vozovku. Práce potrvají do konce letošních letních prázdnin. Vážné dopravní komplikace silničáři zatím nezaznamenali, jde o běžnou pondělní dopravní špičku. Novinářům to dnes řekli primátor Bohuslav Svoboda (ODS), jeho náměstek Zdeněk Hřib (Piráti) a náměstek ředitele Technické správy komunikací (TSK) Josef Richter.

Opravy Barrandovského mostu. | Video: Deník/Radek Cihla

Zavřená je rampa ze Strakonické ulice a na mostě se jezdí ve třech namísto čtyřech jízdních pruzích. TSK původně plánovala práce rozložit do letošního a příštího roku, nakonec obě fáze sloučila. Kompletní oprava mostu tak skončí letos do konce srpna.

Barrandovský most tvoří dva mosty, a to jižní, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku, a severní, po kterém jezdí v opačném směru. Most z roku 1983 nebyl dosud kompletně opraven. Denně ho přejede na 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Část soumostí ve směru ze Smíchova do Braníku opravili silničáři loni a předloni a spodní část v roce 2021.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

„Začali jsme vlastně již o víkendu, kdy jsme odstranili svodidla, a pokud to šlo, tak i zábradlí. V současné době se frézuje, to znamená vozovkové souvrství tak, abychom se co nejrychleji dostali na beton, který budeme potřebovat dále vyztužovat a zpevňovat,“ řekl ČTK Richter.

Stejně jako u jižní části soumostí je ve špatném stavu také mimo jiné právě vozovkové souvrství, které je na různých místech různě silné, někde je to podle Richtera 27 a jinde 14 centimetrů. Na jižním mostě je souvrství tvořeno ze tří vrstev, a sice ochranné izolace, litého asfalt a obrusné ložné vrstvy. „My použijeme na severním mostě pouze dvě vrstvy, obrusnou a ložnou, vynecháme izolaci na UHPC betonu, protože není potřeba, ten beton je naprosto vodotěsný a ochranu izolace jako takové. Most tak bude lehčí,“ řekl Richter. Speciální UHPC beton použila TSK poprvé při opravách jižního mostu.

Oproti očekávání jsou v horším stavu předpínací lana, která most drží. Ta nahradí a doplní nová. „Na jižním mostě jsme viděli prolezlé kabelové kanálky a lana. Při doplňkovém průzkumu se potvrdilo, že i severní most trpí těmito neduhami, to znamená zatékání, reznutí a oslabování průřezu těch kabelů,“ řekl Richter.

Novinky v dopravě v roce 2024:

Novinky v roce 2024 v dopravě: Výrazné změny budou na železnici, silnici i vodě

Poté, co dělníci odfrézují vozovku, začnou bourat římsy, budou vybourávat mostní závěry. Následně dofrézují beton nad nosnou konstrukcí a následně začnou zpevňovat konstrukci a dělat vyrovnávací vrstvu z UHPC betonu a izolaci jako takovou. „Plus samozřejmě poběží práce na výměně kabelů a doplnění kabelů. A už jsou započaty práce, které vlastně vyměnily ložiska,“ řekl Richter.

Doprava podle silničářů a magistrátu nevybočuje z běžného pondělního rána. Hustší doprava je podle mluvčí TSK Barbory Liškové především na Jižní Spojce a na Strakonické. Hřib řekl, že nejhorší je situace v první dny a že očekává, že se postupně dostane do normálního stavu a řidiči si zvyknou. Spolu se Svobodou vyzvali řidiče k ohleduplnosti a pokud nemusí, aby přes most nejezdili.