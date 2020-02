Když paní Eva z Mělníka odcházela na mateřskou dovolenou, smiřovala se s tím, že se do práce v Praze nevrátí. Vyzvedávat děti včas ze školky a zároveň sedět v kanceláři pár desítek kilometrů od domova se zdálo nereálné. Dnes už to jako sci-fi nevypadá.

Telekomunikační firma, u níž je Eva zaměstnaná, nabízí v duchu nových trendů možnost pracovat dva dny v týdnu z domova. Zaměstnavatel tak uspoří na nájemném za kanceláře, kde už nemá každý „svůj“ stůl, ale fungují tam sdílená pracovní místa. Zaměstnanec si ráno vezme věci ze skřínky a usadí se tam, kde je zrovna volno. „Nejspíš se do firmy za rok vrátím, s pomocí rodiny bychom měli logistiku dětí zvládnout,“ věří Eva.

Cesta z města

Změny na pracovním trhu nahrávají i lidem, kteří se právě rozhodují, zda kvůli vysokým cenám bydlení opustí Prahu. Na vlastní byt už v metropoli nedosáhnou a platit vysoký nájem se jim nechce anebo je to nad jejich finanční možnosti.

„Pro tyto domácnosti se v realitním žargonu vžil termín třístovkáři. Jsou ochotni vystěhovat se do lokalit, odkud je třeba dojíždět příměstskými autobusy, takzvanými třístovkami,“ vysvětluje Hendrik Meyer, šéf společnosti Bezrealitky.

Podle něho mají domácnosti už druhý rok vyčleněnu na nájemné podobnou částku a strop akceptovatelného nájmu se pro ně zvýšil jen nepatrně, zhruba o pět až deset korun na metr čtvereční. „Částka 300 korun za metr se zdá být jejich dlouhodobý nájemní strop. Pro lepší cenu jsou však ochotni obětovat dojezdový čas i okolí nemovitosti,“ říká Meyer.

Nemovitostí je za Prahou dost

Realitní trh letos čeká zatěžkávací zkouška. Podle Monitoru přímého trhu s nemovitostmi, který zpracovala firma Bezrealitky, se počet lidí hledajících nájemní bydlení loni zvedl zhruba o pětinu, letos by to mohlo být ještě víc.

Podle statistik různých realitních firem loni ceny nájmů v hlavním městě spíše stagnovaly, a to po skokovém zvýšení v předchozích letech. „V posledním čtvrtletí začaly ceny růst. Lze předpokládat, že se budou mírně navyšovat také letos,“ tvrdí Marcel Soural, majitel developerské společnosti Trigema.

To nejspíš bude znamenat další stěhování do okrajových lokalit, či dokonce za hranice města. „Velká města mají na periferii a v takzvaném metropolitním prstenci naštěstí víc nemovitostí, než kolik si bude žádat poptávka. Jsou to často domy a byty, ze kterých před desítkami let domácnosti odcházely právě do center měst. Nyní bude proud opačný a jejich majitelé budou mít konečně příležitost pronajmout je za důstojných podmínek,“ předpovídá Meyer.

Přibývá obchodů a služeb

Noví Středočeši na sebe nezřídka nabalují modernizaci služeb a občanské vybavenosti v menších městech. „Výhodou je především to, že třístovkáři si zachovávají metropolitní standardy a vyžadují lokální služby,“ dodává Meyer.

Patrné je to hlavně na rozvoji sítě supermarketů a diskontů typu Lidl a Penny Market, jejichž prodejny rozšiřují nákupní možnosti obyvatel, odkázaných dřív na mnohde jen dožívající „socialistické sámošky“ nebo porevoluční večerky.