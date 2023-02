Naopak podle provozního ředitele pizzerie Coloseum je začátek roku tradičně slabší. „V lednu jsme zaznamenali opad zákazníků, ale to je každý rok. Může za to souběh okolností – je po Vánocích, současně vše zdražuje a také teď přicházejí jarní prázdniny,“ popisuje Jiří Malec.

Oběd za přijatelné ceny? Lepší než v restauraci, chválí lidé jídlo ze škol

Podle průzkumu společnosti Edenred, která mimo jiné poskytuje stravenky zaměstnancům, počet zájemců o polední menu stoupl. V Praze lidé zaplatí za hlavní jídlo s polévkou v průměru dvě stě korun. I když jde v porovnání s ostatními kraji o nejvyšší částku, v přepočtu na výši mzdy utratí Pražáci za oběd nejméně ze svého platu.

Za dvacet obědů měsíčně zaplatí zdejší obyvatelé 8,26 procent svého platu. Obyvatele Pardubického kraje stojí stejný počet obědů 10,18 procent platu. Paradoxně tedy obyvatelé metropole utratí vzhledem k vyšší průměrné mzdě za oběd méně.

„Naše data ukazují poměrně velké rozdíly mezi cenami obědů vztaženými k průměrné výši mezd v jednotlivých regionech. Při stejných stravovacích návycích tak například lidé z Pardubického kraje vydají na stravování téměř o čtvrtinu větší část svých měsíčních příjmů než obyvatelé Prahy. V případě nízkopříjmových skupin obyvatelstva se ale rozdíly stávají ještě propastnějšími,“ komentuje data členka vedení společnosti Edenred Aneta Martišková.

Ceny potravin porostou dál, míní Svaz obchodu. Pokles přijde až na jaře

Cena oběda narostla od roku 2020, tedy začátku období pandemie covidu, o 39,1 procenta. Podle Martiškové je objem transakcí v restauracích stále na pouhých 69 procentech hodnot před covidem.

„Je to slabší, než to bývalo před covidem. Těch lidí je míň. Určitě na to má vliv cena, která lidi odrazuje. I my jsme o něco málo zdražovali. Vstupní náklady za suroviny jsou tak vysoké, že nižší ceny ani dát nemůžeme. Uvidíme. Jestli budou klesat ní klady na suroviny, tak bude klesat i cena menu,“ uvedl provozní další pražské restaurace, který si nepřál být jmenován.

Restaurace menší porce nezvažují

Z řad veřejnosti zní názor, že cena by se dala snížit i zmenšením zbytečně velkých porcí servírovaných jídel. „Nemám peníze na to, abych chodila na oběd za dvě stovky. Za gurmánský zážitek dám ráda i víc, ale abych tím jenom zahnala hlad během obědové pauzy, to ne,“ uvedla na dotaz Deníku paní Martina, která přišla s nápadem podávat menší množství jídla za nižší cenu.

„Ty porce jsou mnohdy absurdní. S kolegyněmi si nosíme zbytky v krabičce domů na večeři,“ vyjádřila se o servírovaných porcích právě v restauraci Potrefená Husa v Hybernské.

Všechny oslovené restaurace se ale shodly, že o zmenšení porcí neuvažují. „Máme porce větší, ale nemáme problém s tím, že by to hosté nedojedli. Případně nabízíme zabalení sebou, ale krabičku samozřejmě účtujeme,“ uvedl Kozák s tím, že dvakrát týdně se stane, že si lidé zbytky nechávají zabalit do vlastní nádoby, aby například šetřili životní prostředí.