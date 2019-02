Praha je největší bitcoinový ráj na světě

Málokdo by to nejspíš řekl, ale Praha může být hrdá na zajímavé prvenství – podle nejnovějšího žebříčku prestižního časopisu Forbes je považována za město, které je ze všech na světě nejotevřenější platbě pomocí bitcoinů. Nejznámější kryptoměnu přijímá mnohem více obchodníků, než třeba v New Yorku nebo Tokiu. Známý je projekt neziskové organizace Paralelní polis, což je průkopník používání kryptoměn, díky kterému v Praze stojí například první čistě bitcoinová kavárna. Bitcoinové hot spoty navíc rozhodně nejsou pouze záležitostí hlavního města.

Jednou z nejpřitažlivějších vlastností kryptoměn je, že neznají hranice. Nezáleží na tom, na které straně planety se právě nacházíte, s bitcoiny vás nečeká ani fronta ve směnárně, ani žádné poplatky za převod. Mnoho lidí si ale stále není jistých, zda mohou bitcoiny a případně dalšími kryptoměnami jako Ethereum nebo Litecoin platit v běžném životě. Odpověď zní – ano! Tedy alespoň v Praze. Vyrůstají nečekaná krypto – friendly města V metropolích, jejichž existence je založena na technologickém pokroku, jako je San Francisco nebo Soul, lze rozmach kryptoměn očekávat, ale mimo hlavní proud se supermoderní způsoby platby objevují i jinde – mezi největší hot spoty dnes patří Tel Aviv, Buenos Aires, nebo Bangkok, ale světovou jedničkou je Praha. Vždy záleží samozřejmě na podpoře státu a konkrétního města. V České Republice se nakupovat kryptoměny vyplatí, nejedná se už o záležitost několika málo počítačových nadšenců, ale o čím dál běžnější způsob platby. Česká národní banka dokonce nedávno vydala prohlášení, ve kterém ujišťuje, že bitcoinů není třeba se obávat, protože kryptoměny nemají takovou sílu, aby dokázaly marginalizovat tradiční peníze. I přes narůstající popularitu virtuálních měn činí jejich obrat pouze zanedbatelné množství okolo 16% všech elektronických transakcí, které se uskutečňují v českých korunách. Česká vláda zatím virtuální měny nijak nereguluje, ani je nedefinovala jako měnu či komoditu, jako je tomu v mnoha jiných státech. Proč roste obliba kryptoměn v menších zemích Kromě anonymity a možnosti výběru bez poplatků lákají kryptoměny obyvatele zemí s menší ekonomikou také coby úspory, odolné proti inflaci. Není proto náhodou, že velký počet transakcí se uskutečňuje v nestabilních státech jako je Venezuela či Zimbabwe. Peníze, uložené v bitcoinech a dalších kryptoměnách neztrácejí na hodnotě a v éře globalizace a internetu s nimi lze platit všude na světě. Nejen Praha, ale i menší města Češi se moderních technologií rozhodně nebojí, naopak, mají je velmi rádi. Po Praze začínají jako houby po dešti vyrůstat speciální bitcoinové bankomaty, jen v loňském roce jich bylo instalováno dalších deset v nejvytíženějších stanicích metra. Díky své vstřícnosti ke kryptoměnám se v Praze uskutečnilo také několik mezinárodních kongresů a konferencí, jejichž tématem byly virtuální měny, s velkým úspěchem se setkal loňský DEVCON 24, který hostil více než 3000 účastníků, nebo konference XIXOIO, na které se setkali zástupci světových bank s uživateli a příznivci kryptoměn. A Praha není ve vstřícnosti k virtuálním měnám výjimkou. Důkazem může být to, že kromě ní a dalších velkých měst jako je Ostrava či Brno, roste počet obchodníků, kteří přijímají platbu v kryptoměnách i v menších městech – jen v Žatci je jich víc než 50.

