Praha při rozdělování dotací na boj s chudobou a na sociální začleňování nepostupovala v letech 2014 až 2017 vždy efektivně. Vyplývá to ze zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který prověřoval čerpání peněz z operačního programu Praha - pól růstu ČR. Hlavní město podle kontrolorů rozdělovalo podporu poměrně jednostranně, nesledovalo účelnost projektů a podle všeho nedosáhne plánovaného počtu sociálních bytů ani zázemí pro služby a sociální práci. Hlavní město v tiskové zprávě se závěry zásadně nesouhlasí.

Město pravděpodobně nedosáhne cílových hodnot některých ukazatelů, které si v operačním programu stanovilo. Do loňského listopadu, tedy asi do poloviny programového období, vzniklo z celkového počtu 112 plánovaných zázemí pro služby a sociální práci pouze jedno. Sociálních bytů mělo za peníze z programu vzniknout 137, ovšem do listopadu 2018 získal podporu jeden projekt na čtyři byty.