Elektronický sport, zkráceně esport, každým rokem výrazně roste na oblíbenosti u široké veřejnosti i jako odvětví. Tento trend je podobný napříč kontinenty a ani Česká republika není výjimkou. To potvrzuje i letošní plánované otevření největší esportové arény v Česku a na Slovensku rozprostírající se na ploše 1000 metrů čtverečních, za kterým stojí skupina Prima, Vodafone jako generální partner, a agentura PLAYzone (součást skupiny Prima). Zahájení provozu se očekává v dubnu letošního roku.

„Esport je fenomén. Na realizaci esportové arény jsme v našem týmu usilovně pracovali velmi dlouho a jsem rád, že jej konečně můžeme představit široké veřejnosti. Letošní rok bude pro český a slovenský esport v mnoha ohledech zlomový,“ říká Lukáš Pleskot, výkonný ředitel agentury PLAYzone.

„Už dávno to není jen komunitní koníček, ale svojí velikostí a fanouškovskou základnou se může směle rovnat i velkým tradičním sportům,“ dodává.

Jídlo a hry

Kromě turnajů ve videohrách bude mít multifunkční centrum vícero využití. Pro návštěvníky tu vyroste restaurace s barem, ve které bude umístěna velká LED obrazovka pro sledování nejzajímavějších esportových soutěží.

Prostor dostanou i volnočasové aktivity. Arénu autoři vybaví šedesáti herními počítači, konzolemi nové generace, špičkovými simulátory, virtuální realitou a vlajkovými loděmi světa mobilních telefonů, které budou přístupné veřejnosti.

Vchod do budovy bude přímo z ulice, organizátoři tak počítají s tím, že se z Vodafone PLAYzone Areny stane také centrum pro setkávání různých skupin lidí. Proto vzniknou speciální párty a bootcamp místnosti.

Sloužit má také pro firmy. Nabídne marketingové a eventové možnosti pro prezentaci služeb, projektů či produktů. V aréně budou totiž prostory určené pro workshopy, přednášky a další prezentace.

„Když jsme s PLAYzone před více než šesti lety začali spolupracovat, stali jsme se titulárními partnery Mistrovství České republiky v mobilních a následně v počítačových hrách. Už tehdy jsme věděli, že v tomto odvětví se skrývá obrovský potenciál. Nové esportové centrum je toho důkazem,“ říká Barbora Kožíšková, vedoucí tiskové kanceláře společnosti Vodafone.

Revoluce v českém progamingu

Nově vznikající esportové centrum nabídne především zázemí pro domácí turnaje v počítačových a mobilních hrách. K tomuto účelu nabídne i profesionální vysílací studio, které divákům přenášet živé vysílání z herních klání.

V České republice se mezi nejsledovanější esportové herní tituly řadí Counter-Strike: Global Offensive. Každoročně se v něm odehraje Mistrovství České republiky, ve kterém týmy bojují o slávu i peníze. Letošní ročník posouvá český esport o pořádný kus dopředu, jelikož poprvé v historii se bude soutěžit o celkovou částku 4,5 milionu korun. To je několikanásobně více, než v předchozích letech.

K tomu vzniknou další tři turnajové série s názvem Tipsport CS:GO, kde týmy hrají o Grand Slam v hodnotě dvou milionů korun. Odměnu ale získá celek, který dokáže vyhrát pět z osmi po sobě jdoucích turnajů.

„Pokud padne Grand Slam, budeme rádi. Počítáme s tím, že částku vyplatíme. Zatím to ale vidím tak 50 na 50,“ odhaduje Daniel Veselý, zástupce ředitele divize kurzového sázení společnosti Tipsport.

Týmy mají taky možnost postoupit ze série Tipsport CS:GO do prestižních zahraničních turnajů. „V Counter-Strike: Global Offensive jsme silný stát. Máme skvělé lokální týmy na světové scéně, některé se loni dostaly i mezi dvacítku nejlepších. Chceme tak, aby hráči měli šanci hrát ‚ligu mistrů‘ v Counter-Striku,“ vysvětluje Pavel Kristián, projektový manažer Tipsport CS:GO.

Esport

- Soutěžní klání hráčů počítačových her.



- Soutěží se formou hry pro více hráčů v různých turnajích a ligových soutěžích, které mají stanovená pravidla hry.



- Většina států, jejich sportovní svazy, Evropská unie a veřejnost uznaly kompetitivní hraní počítačových her jako sport.



- Dosud největší finanční odměna v turnaji byla 40 milionů dolarů (asi 855,7 milionu korun) v rámci The International 2021 ve hře Dota 2.