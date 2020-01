Praha v názvu pardubického letiště nebude. Klamalo by to cestující

Poslanec za hnutí ANO2011 Martin Kolovratník se začátkem tohoto týdne na Facebooku svěřil s tím, že stále častěji přemýšlí o přejmenování Letiště Pardubice. To by spočívalo v zakomponování názvu hlavního města do názvu východočeského letiště. Pro se vyjádřily i dvě třetiny účastníků ankety deníku Zdopravy.cz. Rozřešení ale přišlo rychle: Prahu v názvu využít nelze.

Z pardubického letiště. | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Vyplývá to z posudku, o který provozovatelská společnost East Bohemian Airport (EBA) požádala právní kancelář. „Bohužel z důvodu možného porušení hospodářské soutěže bez objektivního základu (mohlo by dojít ke klamání obchodních partnerů či cestujících), nebyla změna právní kanceláří doporučena,“ uvedla EBA na stránkách letiště. Další krok k samořiditelným letadlům. Airbus testuje vzlet bez zásahu pilotů Přečíst článek › Letiště se nápadu nezříká zcela, chce Prahu více využít v marketingu. „Při plném respektu právního posouzení budeme hledat jiné cesty, jak blízkost Pardubic od Prahy správně propagovat,“ doplnila ředitelka letiště Hana Šmejkalová. Výrazný pokles cestujících Jako vhodnější a právně čistší se prý jeví například označení Letiště Pardubice – brána do Prahy, letiště Pardubice – v blízkosti Prahy nebo jiná označení v obdobném duchu. „Tato označení nemohou být brána jako klamavá. Pardubice i Praha jsou obě krajská města, letiště spolu oficiálně propojená nejsou,“ doplnila firma. Daň za 737 MAX. Smartwings loni vůbec poprvé ubyli cestující Přečíst článek › Letišti Pardubice se nedaří vymanit ze ztrát a závislosti na dotacích. Loni odbavilo 102 045 cestujících, což v meziročním porovnání představuje pokles o více než třicet procent. Výrazný pokles vysvětluje letiště zrušením linky Ryanairu do Londýna a ztrátou charterových letů společnosti SmatWings.

Autor: Jan Šindelář