Praha přidá spoje v MHD, na metro se nebude o víkendu čekat tak dlouho

Cestování městskou hromadnou dopravou v Praze by mělo být od září pohodlnější. Radní schválili navýšení provozu metra i posílení některých autobusových linek. Největší změny čekají cestující na trase C. Od září pojede častěji metro o víkendech, do Letňan bude zajíždět každý vlak metra.

Mezi Ládvím a Letňany dosud jezdí ve všední den od 9 do 19 hodin jen každá druhá souprava. Od září budou všechny vlaky končit v Letňanech. Tím se cestujícím ve třech stanicích za Ládvím výrazně zkrátí interval čekání na metro. O protažení všech vlaků na konečnou dlouhodobě usilovali zástupci některých městských částí Prahy 9. Dopravní podnik jejich zavedení ale dlouho odmítal. Plný provoz je zatím zkušební na čtyři měsíce. V úseku Ládví Letňany nejde přitom o řešení přeplněných spojů metra, ale o to, aby zde interval v pracovní dny nebyl delší než o víkendech. ČTĚTE TAKÉ: Praha přesunula tramvajovou linku z Karlova náměstí, aby se lépe jezdilo autům Současně nové opatření pomůže v pracovní dny lépe koordinovat odjezdy autobusů od metra do okolních sídlišť. „Vzhledem k neustále se zvyšujícímu počtu obyvatel v severovýchodní části Prahy a zhoršené dopravní situaci na okolních komunikacích je určitě vhodné, aby byla cestujícím nabídnuta trvalá alternativa v podobě spolehlivé veřejné dopravy, kterou metro C představuje,“ řekl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek. Počty cestujících o víkendech rostou Objednatel dopravy, společnost Ropid, vysvětluje změny snahou posílit provoz i ve volných dnech, protože počty cestujících o víkendech rostou. „Pražané cestují po městě stále více i o volných dnech. Daleko méně jezdí na chaty, ve městě se koná spousta akcí a stále přibývá turistů,“ vysvětlil mluvčí Ropidu Filip Drápal. ČTĚTE TAKÉ: Velká hra o metro D. Radní měli rozhodnout, zda založí firmu s Pentou O víkendu jezdí dosud metro v intervalu 7,5 minuty. Na lince C dojde ke zkrácení na 5 minut, na lince B na 6 minut. Na trase A budou dál jezdit soupravy v intervalu 7,5 minuty. Od poloviny listopadu budou o víkendech jezdit tradičně vlaky o víkendu po pěti minutách kvůli předvánočnímu posílení provozu. Intervaly se zkracují „V rámci posílení víkendového provozu metra budou zároveň zkráceny intervaly nejen metra, ale i návazných tramvají a autobusů v neděli a ve svátek dopoledne v období od 10 do 12 hodin,“ říká ředitel Ropidu Petr Tomčík. Kvůli nedostatku peněz došlo v minulosti k prodloužení intervalů u autobusů až na 20 minut. „Už i v neděli před polednem začalo docházet k nepříjemnému přetěžování některých spojů a zachování obvyklých pozdně večerních intervalů se stalo neudržitelným. Proto se od 1. září 2018 základní intervaly v celé síti hromadné dopravy v neděli od 10 do cca 12 hodin opět zkracují na 7,5, respektive 15 minut,“ doplnil Tomčík. ČTĚTE TAKÉ: S bratrem Žižkou zvítězíme! Husité na Vítkově opět porazili křižáky

Autor: Jan Sůra