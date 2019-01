Obchody Pepco, Reserved nebo třeba obuvní řetězec CCC. Všechny tyto v Česku známé a zavedené značky pocházejí od našich severních sousedů. A dál expandují po Česka.

Praktické, levné a bez módních výstřelků. O takové oblečení je mezi tuzemskými zákazníky největší zájem. A zatímco na přelomu tisíciletí si velká část Čechů nejen v menších městech chodila pro oděvy a obuv na vietnamská tržiště, v posledních letech přebírají štafetu polské obchodní řetězce.

Pragmatický nákup

„Češi jsou konzervativní a mají rádi praktickou módu. V tom se liší například od Slováků, kteří jsou mnohem víc ‚fashionable‘ orientovaní,“ říká Jan Kotrbáček, vedoucí oddělení pronájmu maloobchodních prostor v poradenské společnosti Cushman & Wakefield.

K pokladnám obchodů Pepco se letos linuly fronty zákazníků v předvánoční horečce napříč celou republikou. Řetězec s levným oblečením a doplňky, hračkami i dekoracemi vznikl v Polsku v roce 2004, před šesti lety vstoupil na český trh a dnes už tady má přes 160 prodejen. Lze je najít ve velkých obchodních centrech, stejně jako v nákupních parcích na maloměstech.

Ostrá konkurence

Do menších sídel se začíná rozšiřovat i polská obuvnická síť CCC. Loni zamířila třeba do Benešova, Příbrami nebo Jirkova. Zároveň investuje do interiérů a nových technologií ve svých stávajících prodejnách v nákupních galeriích, kde tak konkuruje obchodům s luxusnějším zbožím. „CCC zažívá obrovský boom. Lidé chtějí dostupné věci přijatelné kvality, navíc zakoupené v atraktivním prostředí,“ vysvětluje Kotrbáček.

Do podobného boje se pustila rovněž polská skupina LPP, známá tuzemským milovnicím módy díky značkám Reserved, Mohito a Cropp. Že se v Česku staví na úroveň světových oděvních gigantů – švédské sítě H&M, nizozemské C&A či španělského Inditexu (značky Zara, Bershka) – dala najevo také otevřením třípodlažní vlajkové prodejny na Václavském náměstí v Praze. Jak ukazuje rychlost expanze, polský řetězec má v tuzemsku větší úspěch než ve světě proslulá španělská Zara.

Italský problém

Tím, kdo na zdejším trhu naopak úplně pohořel, jsou Italové. Milánský módní dům Conbipel krátce zkoušel štěstí s dvoupatrovou prodejnou v pražském Palladiu i v Českých Budějovicích. Do roka a do dne z Česka odešel rovněž italský Sasch a počet svých prodejen postupně „osekal“ barvami hýřící Benetton. Zato opačný příběh zažívá konzervativní britský Marks & Spencer. Zatímco v zahraničí o jeho oděvy klesá zájem a zavírá prodejny, v tuzemských městech patří k oblíbeným.

Specifickou kategorií je na českém trhu dlouhodobě sportovní móda. I v tomto segmentu se mezi zavedené řetězce začínají tlačit polští obchodníci, konkrétně sportovní značka 4F.