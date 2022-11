Změny se napříště dotknou i slevových akcí, jako je například zmíněný Black Friday. Obchodníci totiž někdy přicházeli s „fíglem“, že těsně před začátkem slevové akce uměle navýšili cenu, a sleva se tak opticky zvýšila. Těmto praktikám by nová pravidla ale měla učinit přítrž. Sleva se už bude smět uvádět pouze ve srovnání s nejnižší cenou, za níž obchodník konkrétní výrobek prodával v uplynulých 30 dnech před slevovou akcí.

Přesto i z tohoto pravidla budou určité výjimky. „Nevztahuje se například na rychle se kazící zboží, služby a nehmotné produkty,“ podotkla Kaplanová. Týkat se nebude ani individualizovaných nabídek, věrnostních programů nebo akcí typu 2 + 1 zdarma.

Změní se i pravidla pro reklamování vadného zboží. Dosud je totiž nespokojený zákazník v případě, že se vada projevila až se zpožděním, mohl reklamovat jen do šesti měsíců od nákupu. Nově se ale v případě, že se vada projeví dokonce až během roku bude předpokládat, že zboží mělo vadu už z výroby či vznikla při předání zákazníkovi. Jestliže obchodník bude tvrdit, že závadu způsobil zákazník nesprávným používáním, musí to prokázat.

Změna pravidel ale bude mít pro zákazníky i svou stinnou stránku. A sice v případě, že se vada projeví až později. „Dosud mohli spotřebitelé reklamovat vadu, která se vyskytla u zboží do dvou let od převzetí. Po novelizaci však podnikatel může reklamaci zamítnout s tvrzením, že při převzetí bylo zboží bez vad,“ řekla ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. Spolehliví obchodníci by podle ní však mohli dobrovolně nabízet prodlouženou záruku, při níž by okamžik vzniku vady nehrál roli.

Slevové akce stále lákají

E-shopy uvádějí, že se na novelu zákonů již připravují. „Z našeho pohledu se jedná o největší změny od roku 2014, kdy nabyl účinnosti nový občanský zákoník,“ uvedl výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci (APEK) Jan Vetyška. Vypořádat se kupříkladu budou muset se zárukou, tedy pravidly pro nápravu případných vad zboží. V tom případě by je měly buď opravit anebo dodat zcela nové. Obchodník to však bude smět odmítnout, kdyby bylo takové odstranění vady nemožné nebo nepřiměřeně nákladné. „Pokud dojde k takovému odmítnutí, bude kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy,“ vysvětlil Vetyška.

Právě slevové akce e-shopů stále pro zákazníky znamenají velké lákadlo. Podle aktuálního průzkumu APEK jich hodlá využít 67 procent lidí, kteří budou nakupovat vánoční dárky na internetu. „S ohledem na aktuální ekonomickou situaci očekáváme, že zájem o slevy tedy bude velký,“ prohlásil Vetyška. Neočekává, že by se výrazně změnily preference zákazníků – na odbyt tedy podle něj půjdou knihy, hračky, parfémy či oblečení. Lidé ale zřejmě budou víc koukat na cenu zboží. „U dárků z oblasti bílého či černého zboží může hrát roli například úspornost výrobků,“ podotkl.

Zdroj: DeníkS nákupy vánočních dárků by přitom lidé neměli otálet. I když podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy již české e-shopy patří k evropské špičce a zboží dodávají v řádu dní, nakoupit by je zákazníci měli nejpozději týden před Vánoci. Prouza přitom doporučuje nakupovat pouze u skutečně prokazatelně českých a osvědčených obchodníků. „V poslední době se objevuje stále více e-shopů, které se tváří jako české a k tomu uvádějí, že zboží je skladem. To, že se sklad nachází v Šanghaji či Pekingu tam ale nenajdete,“ posteskl si Prouza. „Doručení pak trvá týdny, nezřídka měsíce, a z vánočního dárku se může stát velikonoční,“ dodal.

Hlavní změny pravidel pro slevy a reklamace:



• Slevy: budou se smět počítat jen v porovnání s nejnižší cenou, za kterou dané zboží obchodník prodával v uplynulých 30 dnech. Výjimku budou mít individuální nabídky, věrnostní programy, akce typu 2 + 1 anebo rychle se kazící zboží



• Způsob nákupu: zákazník musí být před odesláním objednávky vyzván ke kontrole jejího obsahu. Obchodní podmínky mu prodejce bude muset zaslat v textové podobě, a to i elektronicky



• Nákup po telefonu: smlouvu již nepůjde uzavřít telefonicky, ale až poté, co ji zákazník potvrdí v textové podobě



• Tlačítka: přímo v objednávce bude muset být tlačítko, jehož potvrzením se kupující jednoznačně zaváže k nákupu zboží



• Reklamace: kvůli zpřísnění odpovědnosti za vady se v případě projevení vady do roka od chvíle nákupu předpokládá, že věc byla vadná již při převzetí



• Uživatelské recenze: e-shopy budou před jejich uveřejněním na svých stránkách muset ověřovat, zda skutečně pocházejí od lidí, kteří si jejich produkt koupili



• Pořadí nabídek: e-shop bude povinen přímo na internetu uvést, podle jakých parametrů své produkty řadí



Zdroj: MACEK.LEGAL