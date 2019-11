Ministerstvo financí mění pravidla účtenkové loterie k elektronické evidenci tržeb (EET). Od prosince bude moci hráč zaregistrovat do loterie jen 500 účtenek měsíčně, uvedla dnes ministryně Alena Schillerová (za ANO) pro server Seznam Zprávy. Podezření, že účtenkovka není regulérní a že se při ní obcházejí pravidla, naznačila statistika ministerstva financí, píše web.

Elektronická evidence tržeb (EET), vytištěná účtenka. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Ze statistiky vyplývá, že letos v srpnu se účtenkové loterie účastnilo téměř 350 tisíc hráčů. První hráč tehdy podle statistiky registroval 11.128 účtenek, což by při splnění podmínek loterie pro něj znamenalo jít denně do 370 obchodů a v každém si něco koupit. Padesátý hráč v srpnovém žebříčku zaregistroval 4517 účtenek, což by znamenalo, že musel jít denně do 150 obchodů. "Pro normálního člověka tudíž věc nemožná. Podle pravidel účtenkovky lze totiž registrovat od jednoho obchodníka pouze jednu účtenku," připomíná server.