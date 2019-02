Zástupci členských zemí následně kompromis z 13. února potvrdili, nyní tak učinil i klíčový výbor EP. Schválení novinky v kompromisní podobě na plénu ale není jisté, i dnes bylo v hlasování výboru pro 16 a proti devět europoslanců. Rozhodnutí už dnes uvítaly asociace sdružující evropské vydatele médií.

Zásadní a nejvíce sporné byly od začátku především dvě části návrhu směrnice o ochraně autorských práv na internetu, a sice články 11 a 13. První z nich má majitelům práv včetně médií zajistit spravedlivý podíl za použití jimi vlastněného obsahu na internetu.

Today @EP_Legal approved the reform of EU copyright rules provisionally agreed with EU Ministers.

