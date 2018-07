Pravnučka zakladatele Harley-Davidson: Máme opravdu vášnivé příznivce

/ROZHOVOR/ Karen Davidson je pravnučkou Williama A. Davidsona, spoluzakladatele legendární značky motocyklů Harley-Davidson. Dlouhá léta působí jako ředitelka oddělení kreativního designu oblečení a doplňků, které jsou podle ní součástí motorkářské kultury. Harleye se staly jejím osudem a vášní, křiváky pak její druhou kůží. V kolika letech usedla poprvé za řídítka, jak se značka vyvíjí a inovuje a na co se můžeme těšit během největší harleyářské akce v České republice?

Brzy v PrazeKaren budeme mít šanci zahlédnout na slavnostech 115. výročí značky Harley-Davidson. Ty se budou konat v Praze v termínu od 5. do 8. července.

Jaká byla výchova v motocyklové rodině?

Již od malička mám velmi šťastný, zábavný a zároveň aktivní život. Jako rodina jsme vždy dělali něco kolem motocyklů. Společně jsme jezdili a účastnili se různých motorkářských akcí a závodů, kde jsme poznávali naše klienty a fanoušky. Bylo to velice interaktivní. Pokaždé jsme si to užili.

V jakém věku jste začala řídit motorku? Jaká to byla zkušenost?

Bylo mi devět let. Učil mě táta a bylo to samozřejmě mimo silnici, ale byl to pro mě jedinečný zážitek. Bylo vzrušující mít kontrolu nad takovou mašinou a rozhodně mě to rychle uchvátilo na celý život.

Co vás na tomto životním stylu baví nejvíc?

Jsem velmi zvídavým člověkem, který se rád hýbe, neustále pozoruje a cestuje. Nikdy nejsem spokojená a chci posouvat hranice a vylepšovat vše, co se dá.

Dle čeho vybíráte své motocykly?

Momentálně vlastním čtyři motocykly, ale za svůj život jsem jich koupila a následně prodala víc. Každý z mých motocyklů má určitý význam. Jsou to srdeční záležitosti. Mým nejoblíbenějším strojem je model 1977 XLCR, který navrhl můj otec (pozn. red.: Willie G. Davidson). Bylo to úplně na začátku, kdy se teprve stával známým v tomto oboru. Stal se úžasným designérem motocyklů. Pamatuji, že jsem se na stroj těšila, ještě než byl vyroben. Obecně je motocykl Harley-Davidson osobitým kouskem, který svému majiteli přiroste k srdci. Je vyjádřením jeho osobnosti.

Jezdíte i ve volném čase?

Moc volného času nemám, ale ano, jezdím, kdy můžu. Ráda sportuji, takže pokud nesedím na motocyklu, jedu na horském kole, v koňském sedle, anebo stojím na lyžích.

Věděla jste vždy, že budete součástí rodinného byznysu?

Nikdy nebylo mým záměrem jít do rodinné firmy. Vystudovala jsem módní design a couture. Již během studia jsem pracovala pro jinou společnost v New Yorku a tam jsem získala své první cenné zkušenosti a naučila se základy módního průmyslu. K H-D jsem se přidala v roce 1989. Byla jsem ve správný čas na správném místě. Do té doby neměla naše firma oddělení oblečení a doplňků. Musela jsem projít pohovory a byla jsem mezi několika kandidáty. Byla to obrovská příležitost a jsem za ni vděčná.

Čím se zabýváte jako ředitelka kreativního designu?

Jsem vizionářem a inovátorem, tudíž přemýšlím dva roky dopředu. Musím přinášet inspiraci svému velkému a kreativnímu týmu designérů, kteří se zabývají jednotlivými částmi trhu v jednotlivých koutech celého světa. Přemýšlím nad tím, jak uspokojit potřeby našich zákazníků. Nejvíc mě naplňuje vymýšlet nové kolekce, vylepšovat naše produkty a dělat věci jinak, než ostatní.

Jakým způsobem inovujete?

V dnešní době je to hlavně o pohodlnosti. Zabýváme se výzkumem, testováním a vývojem různých zajímavých technologií v oblasti materiálů, které pak mohou lépe sloužit našim zákazníkům. Je vysoká poptávka po lehkých, funkčních a pohodlných produktech.

V čem je H-D jiný než ostatní značky na trhu?

Máme opravdu vášnivé příznivce. Harley-Davidson je zvučným jménem, samozřejmě jak v oblasti motocyklů, tak i oblasti oblečení a doplňků. Nabízíme širokou paletu produktů a jako globální značka musíme plnit různorodé potřeby po celém světě.

Liší se novodobý zákazník od toho staršího?

Myslím, že se v základu neliší. Jízda na motocyklu Harley-Davidson vždy evokovala svobodu, způsob, jak uniknout každodennímu stresu a životním starostem. To zůstává stejné. Z hlediska oblečení se klade důraz na jeho funkčnost. Vzhledem k naší globální expanzi jsme rozmanitější než kdy jindy.

A jak se různí potřeby jezdců po celém světě?

Řídíme se například klimatickými podmínkami. Někde jsou teploty a vlhkost mnohem vyšší. Dále jsou jezdci jinak zkušení a každý preferuje při jízdě jiné kousky motorkářského oděvu. Dbáme také na regulace, které se liší napříč regiony.

Baví motorkáře móda jako taková, nebo je podstatná jen funkčnost?

Rozhodně je baví! Vždy říkám, že neuvidíme stejný motocykl dvakrát. Každý jezdec zanechá na svém stroji vlastní stopu. Totéž platí i pro oblečení. Baví mě sledovat, jak si naši zákazníci se svými kousky pohrají a jak je dávají dohromady. Naše značka umožňuje svobodu vyjadřování a personalizace jako žádná jiná.

Propagujete vaši značku také přes sociální média?

Ano, sociální média jsou pro nás důležitá. I v této oblasti existují trendsetteři, kteří mají své fanoušky a příznivce. Dále pak čas od času můžeme vidět, že někteří stylisti obléknou naše kousky celebritám. My se neřídíme módou, ale dokážeme ji ovlivnit. To vypovídá o síle naší značky.

Jak H-D přijímá a motivuje ženy?

Řada osobností, které dělají klíčová rozhodnutí uvnitř naší firmy, jsou ženy. I většina jednatelů, se kterými komunikujeme, jsou ženy. V salonech také prodávají ženy. Nabízíme spousty prostředků a možností pro ženy, které se chtějí učit jezdit nebo si koupit svůj motocykl. Některé z žen, které potkávám, jsou skvělými jezdkyněmi. Užívají si tento sport sebevědomě a svobodně. Vše je krásně vybalancované.

Takže jste se nikdy necítila jako žena v mužském světě?

Před mnoha lety možná ano, ale dnes už mě to netrápí.

Na co se mohou návštěvníci oslav 115. výročí značky těšit?

Naše značka sdružuje lidi, takže to bude parádní akce. Ať už jsou fanoušci Harley-Davidson odkudkoliv, všichni si užijeme jízdu na svých motocyklech a hrdě oslavíme odkaz této značky. Praha je šperkem a úžasnou centrální lokací, kde tuto příležitost oslavit. Byla jsem tam již dvakrát. Skvělá je i dostupnost městských a venkovních silnic. Navíc to není jen akce pro motorkáře, určitě se mohou přidat i lidé, kteří na motocyklu nejezdí. Myslím, že pro ně mohou být různé designy strojů a outfity jezdců velkým zážitkem. Já se těším se hlavně na lidi, které tam poznám.

Text: Maria-Anna Omoscharka