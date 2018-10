Pražané se dočkali mobilního signálu v dalších pěti stanicích metra

Konsorcium mobilních operátorů, které v dubnu podepsalo smlouvu s pražským Dopravním podnikem na pokrytí metra mobilním signálem, v úterý v 15:00 zprovoznili další část pilotního úsek mezi stanicemi Pražské povstání – Roztyly. Už od 2. října mohou cestující využívat služby mobilních operátorů v prvním úseku Muzeum – Vyšehrad. Operátoři, kteří výstavbu hradí sami, zatím investovali přibližně 80 milionů korun.

Podle vyjádření představitelů Konsorcia pokrývání metra patří k opravdu složitým úkolům. Na projektu spolupracuje celá řada subjektů, technici se pohybují v neznámém terénu a práce ve veřejných částech stanic a tunelech metra mohou probíhat pouze během přepravní výluky, tedy 2,5 hodiny v noci.

Bez výborné spolupráce všech zúčastněných firem a Dopravního podniku by dokončení pilotu v daném termínu bylo stěží možné. Pokrytí úseku mezi dvěma stanicemi přitom stojí až 10 milionů korun.

Na pilotní úsek naváže pokrývání celé metropolitní podzemní dráhy. Těžiště výstavby bude ležet v následujících dvou letech; hned v roce 2019 Konsorcium plánuje pokrýt dalších 21 stanic, které patří k těm nejvytíženějším. V letech 2020 a 2021 pak budou dokryty všechny zbývající stanice a tunely mezi nimi. Celkové náklady se odhadují na půl miliardy korun.

Splněný slib obyvatelům města

„Daří se zvyšovat komfort cestujících a zároveň tím plníme to, co jsme slíbili. Už příští rok bude pokryto dalších 21 stanic a já věřím, že celé metro bude pokryto do konce roku 2021 tak, jak stojí ve smlouvě,“ říká pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Náměstek pro dopravu Petr Dolínek komentoval v dubnu rozhodnutí dozorčí rady Dopravního podniku přijmout smlouvu s mobilním konsorciem slovy, že se dnes podařilo splnit sen Pražanů o mobilním signálu v metru.

„Podařilo se dotáhnout složitá jednání s operátory a konečně můžeme splnit sen Pražanů o signálu v metru. Výsledek jednání považuji za velký úspěch, protože ještě před několika lety požadovali operátoři za instalaci signálu v metru nemalé peníze. Díky vyjednávání jsme vše dotáhli do stavu, že cestující budou moci v metru telefonovat a využívat datové služby a Praha navíc získá významné finanční prostředky,“ uvedl tehdy Dolínek.