Podle odborníků za rozdílem stojí odlišný životní styl v hlavním městě a především v přilehlých satelitních obcích. „Může za to vyšší medián mezd než ve zbytku republiky. V satelitech na východ a na západ od Prahy bude rozdíl nejspíš ještě vyšší,“ vysvětluje Kryštof Kruliš, předseda správní rady Spotřebitelského fóra.

A čím Pražané jezdí nejraději? Zcela nepřekvapivě zůstávají věrní české škodovce. V loňském roce si nejvíce kupovali octavie, fabie a superby. Na rozdíl od ostatních regionů byly v Praze o něco oblíbenější modely Škoda Rapid a Hyundai i30. Celkově za ně Češi loni utratili přes 115 miliard korun.

Vozový park se také výrazně omlazuje. Loni poprvé stáří prodaného vozu kleslo pod hranici deseti let – konkrétně na 9,5 roku, dokládá dále analýza Carvago.

Sváteční řidiči si kupují drahá auta

Podle loňského průzkumu agentury STEM/MARK je přitom v Praze až čtvrtina svátečních řidičů. Svým vozem vyrazí na silnice maximálně třikrát do měsíce 14 procent Pražanů a 10 procent pak jen párkrát za rok. Na jednoho Pražana přitom připadá 1,5 auta, jak dokládá magistrátní Technická správa komunikací.

„K řadě účelů cesty lidé v Praze auto nepotřebují. Je to dáno dojezdovou vzdáleností, mohou za to i vysoké náklady na parkování. Když už si Pražané s vyššími příjmy auto pořídí, pořídí si vyšší kategorii. V jiných částech republiky to může být nezbytnost, ke které přistupují ty méně příjmové domácnosti,“ vysvětluje Kruliš ze Spotřebitelského fóra.

Co se týče ojetých aut, tak téměř polovina z nich má český původ, třetina pochází z Německa. Necelých sedm procent se doveze z Rakouska.

Problémem zůstávají stočené kilometry

„Velkým problémem českého trhu zůstává stáčení kilometrů. Na důvěryhodné prodejce pak dopadá špatné světlo od nepoctivé části trhu,“ dodává ředitel startupu Carvago Jakub Šulta. Propočty ročních nájezdů s porovnání s údaji na tachometru podle něj nekorespondují zhruba o 80 tisíc kilometrů.

Na českém trhu s ojetinami je také nepoměr mezi poptávkou a nabídkou. Nejprodávanějším vozem je Škoda Octavie Combi v ceně do 310 tisíc korun do pěti let stáří s nájezdem cca 120 tisíc km. Ale těch v autobazarech nedostatek. Do vyrovnaného stavu jich chybí asi tisícovka. Všech škodovek na českém trhu chybí více než 5,5 tisíce kusů. Nedostatkovým zbožím jsou také volkswageny, těch chybí více než 300 kusů. Naopak na skladech mírně přebývají vozy značek Ford a BMW.