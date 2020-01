Moderní stodola bez oken, venkovní parkoviště, nízké ceny a zboží v krabicích. Tak vypadaly první diskontní samoobsluhy, umístěné převážně v okrajových částech Prahy. To však dávno neplatí.

Loni otevřel Lidl poprvé přímo v novém obchodním centru v Holešovicích, o pár let dřív se jeho prodejna stala součástí rezidenčního projektu v Malešicích. V Praze už má Lidl 37 poboček, konkurenční Penny Market celkem 32.

Investice jdou i do regionů

Oba německé řetězce investují rovněž v regionech. K těm nejrychleji rostoucím patří střední Čechy, a to nejen díky přílivu nových obyvatel. Penny Market letos otevřel prodejnu v Řevnicích, která vyrostla na místě té původní, konceptem už zastaralé.

Podobně Lidl dokončuje staronovou pobočku v Benešově. Nově staví v Unhošti a jedná o další expanzi, například v Poděbradech. Kvůli rychle bobtnající síti si staví i nové logistické sídlo v Buštěhradu.

„Počítáme s uvedením do provozu na jaře příštího roku. Toto logistické centrum ulehčí stávajícím čtyřem skladům a převezme kromě části těch stávajících i zásobování nových prodejen v Praze a Středočeském kraji. Jeho celková kapacita bude zásobování až 90 prodejen,“ uvedla mluvčí Lidlu Zuzana Holá.

Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR proinvestovaly obchodní řetězce v tuzemsku za uplynulá dvě desetiletí přes 300 miliard korun. V posledních letech rostou zejména diskonty, které se už podílejí na celkových tržbách maloobchodní sítě téměř jednou čtvrtinou.

O třetinu vyšší návštěvnost

„Tento typ obchodů má výhodu široké sítě prodejen. Projevuje se to i ve frekvenci nakupování, která je vyšší v porovnání s návštěvou hypermarketů nebo menších lokálních obchodů s potravinami. Celková frekvence nakupování v diskontech vzrostla meziročně přibližně o třetinu,“ vysvětlila Andrea Vozníková z analytické společnosti Nielsen.

Spotřebitelé vyhledávají diskonty i pro to, že je nadále považují za cenově výhodnější, a také kvůli sortimentu a pohodlí při nakupování. „Zaznamenali jsme v našich průzkumech, že rychlost nakupování a nepotravinové výrobky jsou důležitější u věkové kategorie 35 až 44 let, což je pochopitelné, jelikož jsou to právě rodiny a pracovně vytížení nakupující,“ doplnila Vozníková.