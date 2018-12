/FOTOGALERIE/ Fenomén holičství neboli barbershopů se v posledních osmi let rozmohl po celém hlavním městě a stále přibývají nová. Dříve jejich služeb využívali spíše zahraniční návštěvníci, dnes už do barbershopů chodí převážně Pražané.

Za první republiky bylo holičství na každém rohu. V něm se muž mohl nechat oholit, ostříhat, a přitom si popovídal s holičem o politice, sportu a o ženách. Poté však zažilo holičství dlouhý útlum, zejména za minulého režimu, kdy se rozmohla unisexová kadeřnictví.

Nyní je však holičství zpět, a to ve formě tzv. barbershopů. Comeback nastal v roce 2010, kdy kadeřník Tomáš Kožíšek otevřel svoji první pobočku Thomas’s Barbershop. Po něm tak učinilo mnoho dalších, kteří pro své klienty chtěli vytvořit atmosféru ryze pánského salonu, ve kterém by muž mohl na chvíli relaxovat a nechat se hýčkat.

„Spousta těchto nováčků však neví, co to obnáší,“ lamentuje nad situací Tomáš Kožíšek. „Myslí si, že si otevřou barbershop a lidi s penězi se jen pohrnou. Proto je teď na každém rohu jeden, ale jelikož to nedělají ze srdce a jenom pro peníze, tak jim to pak zkrachuje. Hlavní je přístup.“

Dáváme šanci i šikovným holičkám

Ale i Thomas’s Barbershop prošel změnou. Zatímco v minulosti se Tomáš Kožíšek nechal slyšet, že do holičství by neměla správně žena ani vstoupit, dnes zaměstnává i holičky. „To jsem si tehdy trochu naběhl. Hlavní je u nás služba zákazníkovi a dobrých holičů je pořád málo, a proto dáváme šanci i šikovným holičkám. Chlapi chtějí hlavně dobře odvedenou práci a je jim jedno, jestli od ženy či muže.“

Jinak to ale vidí jeden ze zakladatelů holičství Gentlemen Brothers Petr Kucek. „Chápu to v nějakém menším městě, kde není příliš dobrých holičů. V Praze ale šikovné holiče máme, a tak by se ta tradice měla zachovat. Přece jenom se ta atmosféra v přítomnosti ženy změní. Chlap se vyjadřuje trochu jinak v čistě mužské společnosti než v přítomnosti dam.“

400 korun za pánský účes

Přístup Čechů k barbeshopům se za ty roky podstatně změnil. „Když jsem začínal, tak mi říkali, že jsem gay, že holím chlapy,“ vzpomíná barber Jakub Špaček z Adam’s Barbershop. „Lidi si také ťukali na čelo, že by měl chlap zaplatit čtyři stovky za ostříhání. Teď už se ale o sebe páni umějí postarat a na svém vzhledu si dají záležet.“

Také se to odráží v návštěvnosti Čechů v barbershopech. „Dříve k nám chodili spíše cizinci,“ vysvětluje Tomáš Kožíšek. „Bylo to tak 70:30 ve prospěch cizinců. Teď je to ale naopak.“

Někteří se dokonce naučili chodit pravidelně. „Máme tady takové, co chodí každý týden,“ přiznává Jakub Špaček. „Vlasy jsou korunou, kterou nosí člověk každý den. Nenechat se hezky stříhat je jako nosit celý rok jedno oblečení.“

Opálení chloupků na uších?

Co všechno a za kolik si může pán v barbershopu dopřát? Zatímco klasický střih se pohybuje kolem 600 korun, za 1000 korun se může zákazník ve většině barbershopů těšit na střih vlasů, napářku horkým ručníkem, oholení břitvou, ošetření oleji, masáž hlavy, opálení chloupků na uších a úpravu obočí.

„Někdy jsou to věci, kterých si muž nejdříve sám nevšimne, ale okolí si toho všímá,“ doporučuje kompletní proceduru Petr Kucek. „Pak se na vás někdo podívá a neví, co je na vás jiného, ale řekne vám stejně, že vám to nějak sekne. A o to nám jde.“